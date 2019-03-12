Крым — Украина: в США одобрили исторический закон об оккупации России

Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

Документ поддержали 427 конгрессменов, а против выступил лишь один. До этого законопроект был одобрен Комитетом палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, теперь же он должен отправиться на подписание президенту Дональду Трампу.

Согласно "Закону о непризнании аннексии Крыма", всем государственным структурам запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто полуострова российским.

Политика США должна строиться таким образом, чтобы "не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Американский президент имеет право на исключение в том случае, если оно будет связано с интересами национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме, назвав его худшей версией России.

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