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Крым — Украина: в США одобрили исторический закон об оккупации России

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Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

Документ поддержали 427 конгрессменов, а против выступил лишь один. До этого законопроект был одобрен Комитетом палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, теперь же он должен отправиться на подписание президенту Дональду Трампу.

Согласно "Закону о непризнании аннексии Крыма", всем государственным структурам запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто полуострова российским.

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Политика США должна строиться таким образом, чтобы "не признавать притязания Российской Федерации на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Американский президент имеет право на исключение в том случае, если оно будет связано с интересами национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме, назвав его худшей версией России.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
США
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ttt ta
ttt ta
Аналитики отмечают закон компромиссным, в нем наличествуют большие дыры позволяющие США в случае чего переобуться в воздухе
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
А шо там с законом об окупации Северной Америки.исконно индейской территории ?
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