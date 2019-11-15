Крым – Украина: Помпео ярко осадил Россию

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, почему его страна не признала аннексию Крыма Россией, признав Голанские высоты территорией Израиля.

Как передает "РИА Новости", Помпео объяснил разницу "фактическими обстоятельствами".

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", – сказал госсекретарь.

"Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте", – добавил Помпео.

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США также заявили, что террористические "Л/ДНР" должны быть ликвидированы, поскольку они представляют угрозу мирным усилиям Украины на оккупированном Донбассе.

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