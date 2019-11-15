Главная Новости
16 ноября • обновлено в 01:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Крым – Украина: Помпео ярко осадил Россию

253
Читать материал на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, почему его страна не признала аннексию Крыма Россией, признав Голанские высоты территорией Израиля.

Как передает "РИА Новости", Помпео объяснил разницу "фактическими обстоятельствами".

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", – сказал госсекретарь.

Новости
В ООН приняли важный документ по Крыму: Кремль ответил угрозами

"Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте", – добавил Помпео.

Майк Помпео

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США также заявили, что террористические "Л/ДНР" должны быть ликвидированы, поскольку они представляют угрозу мирным усилиям Украины на оккупированном Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Майк Помпео
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги