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"Крым российский, там все говорят на русском": Трамп шокировал заявлением лидерам G7

14.1тЧитать новость на украинском

Аннексированный Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп лидерам "Большой семерки" во время ужина в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Дональд Трамп

АР

Издание напоминает, что Россия была исключена из G8 после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.

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Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одно из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание пишет: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они сигнализируют о радикальном отходе от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп так же заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Однако позже объяснил свои слова и заявил, что если бы у него была бы возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Хохловыблядки! Шо такое? Очередная зрада или нэпэрэмогха?)))
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Аматор Вова
Аматор Вова
а что собственно случилось?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Тьфу, ты, ну то перемога, то зрада, семь пятниц на неделе у этого Трампа.
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