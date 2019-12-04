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4 декабря • обновлено в 11:22
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Крым не отдаст! В поведении Путина по Украине заметили синдром Брежнева

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У России нет ресурсов и желания для того, чтобы дальше отбивать у Украины территорию, она сейчас попытается закрепить уже оккупированное.

Такого мнения придерживает российский политолог Дмитрий Орешкин, сообщает "НВ". "По всей видимости, у Путина уже нет ни ресурсов, ни даже желания отобрать Одесскую или Харьковскую область. Мало ли что говорит Володин — Государственная Дума и ее спикер играют функцию чисто декоративную, на это фоновое оформление пропаганды внимания обращать не стоит", – подчеркнул он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

The Insider

По его мнению, это напоминает 1975 год, когда Брежнев смог провести Хельсинское совещание, где зафиксировали нерушимость границ в Европе.

"Сейчас Путин в меньшей мере пытается повторить эту историю: мол, отстаньте от меня с Крымом, мы его все равно не отдадим, а остальные территории обсуждать можно", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что количество сценариев на столе у президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Кто еще не высрался по поводу предстоящей встречи и "планов Путина по порабощению Украины"? Тука, мука, зеркаль, олифер, труба, шкиряк, мендель... ху@ендель...? Пипец, свидомые...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это "Орешкин" - эксперД с «Эха Мацы»... Какой эксперД - такие и прогнозы!
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Хо Хол
Хо Хол
В oкpaине вообще есть кто-нибудь, кто не является экспертом?
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