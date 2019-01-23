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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

''Крым наш'' и ''Курилы наши'': компромисса быть не может

2.2т

Переговоры российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершились без каких-либо сенсационных заявлений о возможном заключении мирного договора и возвращении Японии хотя бы части Курильских островов.

Собственно, таких новостей от переговоров ожидают прежде всего японские политики и журналисты. Потому что сама идея "окна возможностей" – не российское, а японское изобретение. И появилась эта идея в 2014 году, после аннексии Крыма.

''Крым наш'' и ''Курилы наши'': компромисса быть не может

Курильские острова

Именно тогда в Токио стали обсуждать, не захочет ли Владимир Путин после этой аннексии и ухудшения отношений с Западом решить курильскую проблему и продемонстрировать свою конструктивность, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии". Ведь если Путин считает Крым настолько "исконно русской" территорией, что может просто присоединить полуостров к России, не интересуясь мнением страны, в составе которой находится Крым, то почему бы ему тогда не возвратить Японии ее исконную территорию – Курильские острова? А взамен получить нового друга в Азии и инвестиции для развития хиреющего Дальнего Востока?

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Но эта логика "токийского Путина". Настоящий Путин, я уверен, думает совершенно иначе. Если уж он решил поиграть в собирателя земель, то это исключает возможность "торговли территории". Для опьяненного шовинизмом общества и Крым – наш, и Курилы – наши, и компромиссов тут быть не может.

Другое дело, что кремлевский Путин готов использовать японскую веру в "токийского Путина" для того, чтобы попробовать навязать Синдзо Абэ свою повестку дня. Предложить подписать мирный договор без решения территориальной проблемы, признать итоги Второй мировой войны, даже внести изменения в Конституцию Японии – именно такие предложения сейчас озвучивает Москва. И пусть даже в Токио никто не собирается с ними соглашаться, зато у российского обывателя они могут породить чувство гордости: вот, Путин уже и японцам условия диктует, не только украинцам! Да, сейчас это чувство гордости несколько "размывается" разговорами о возможном компромиссе по Курилам. Но когда станет ясно, что никакого компромисса достичь не удалось, в сухом остатке будет только это чувство превосходства.

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Думаю, что Крым не облегчил, а осложнил российско-японский диалог по Курилам. Потому что до его не признанного миром "присоединения" Россия была страной с общепризнанными границами, а вопрос Курил был почти единственной озвученной территориальной претензией, которая требовала переговоров и поиска компромисса. Крым все изменил: Россия пошла на открытое нарушение международного права, в ее Конституции упомянута оккупированная территория и в Москве решительно не хотят этого признавать. И любой намек на то, что Россия готова решать территориальные проблемы, будет намеком на Крым.

Именно поэтому курильская проблема, скорее всего, решится не до, а после крымской. После того, как Крым вернется в состав Украины, а Россия – в цивилизованный мир, ее руководству будет куда проще договориться с Токио. Тем более, тогда россиян действительно будут интересовать инвестиции в развитие Дальнего Востока, а не противостояние с Западом и захват чужих территорий.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:Крым. Реалии
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Все правильно, пане Портніков, за виключенням однієї маленької деталі: коли рашка повернеться "до цивілізованого світу", Далекий Схід вже буде китайським!)))))))
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Марченко Юра
Марченко Юра
Нет проблем у народа Крыма сейчас , большие проблемы будут у тех кто будет мешать им жить .
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Ukr Igore
Ukr Igore
Марченко Юра, пустий дзвін. Зараз ніхто не заважає ? В Україні нема поняття: народ Крима, народ Закарпаття, народ Запоріжжя.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Марченко Юра, так говорят кремлевские троли и ток-шоу раша-ТВ, Других свидетельств о том, как прекрасна жизнь в Крыму на этом сайте не было, нет и по всей видимости быть не может... Крымчан, которые напишут правду, вы же сразу сдадите спецслужбам. Московиты всегда были стукачами - об этом свидетельствует вся ваша история.
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