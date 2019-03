Крым на очереди? Трамп решил признать аннексию Израилем земель Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, которые страна аннексировала в 1967 году после военных действий.

"Это играет ключевую стратегическую роль и имеет важное значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", – написал американский лидер в Twitter.

В ответ на это премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху поблагодарил Трампа: "Вы сделали исторический шаг!"

Однако, по мнению экспертов, это решение может стать первым шагом к поддержке аннексии Россией украинского Крыма. В частности, своим мнением поделился в Facebook эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

"Если Штаты пойдут на это, это станет апофеозом политического безумия той охлократии, которую Трамп выстраивает в своей стране. Признание аннексии Голанских высот, по факту, уничтожит позицию США по, например, аннексированному Крыму", – отметил он.

Куса также напомнил, что признание аннексии – прямое нарушение резолюции Совбеза ООН №242, авторами которой были в том числе США, и за которую они проголосовали.

Эксперт указал, что вероятнее всего, ключевую роль сыграло влияние израильских лобби. Так, после визита республиканского сенатора Линдси Грэма на Голаны, он также выступил за признание суверенитета Израиля над указанными территориями.

Еще одним последствием, по мнению Кусы, может стать то, что это заложит бомбу замедленного действия на Ближнем Востоке, ибо уничтожит любые попытки мирного урегулирования споров, сведя к нулю желание сторон договариваться.

"Конечно, я лелею надежду, что американский истеблишмент не настолько рехнулся, чтобы идти на поводу у израильских лоббистов и подрывать собственные высокоморальные позиции по подобным вопросам в остальном мире", – подчеркнул эксперт.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!