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Крым: когда что-то пошло не так

18т

В школах Керчи "классный час" сегодня посвящён топ-теме русистов - "Присоединение Крыма к России" и дети, по желанию, составляли проекты и зачитывали их при всём классе, на радость классному руководителю.

Но что-то пошло не так...

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Девочка, с интонацией, зачитывает свой проект и вот доходит до места:

"...Крым был присоединён незаконно, войска рос федерации захватили здание парламента Крыма...", кл. рук. словом и жестом остановила ученицу.

Другая девочка подготовила проект, который начинался с того, что президент Украины янукович был отстранён от занимаемой должности, после протестов по всей стране...

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160 лет назад тоже все начиналось с Крыма...

И здесь пришлось прервать, и как русистская рука учителя не сопротивлялась, а в дневник была записана благодарность за старание.

Дети составляли проекты, пользуясь помощью интернета. Вот что значит попасть в правильное инфополе.

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Тема
Аннексия Крыма
Объекты
КрымНовости Крыма
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