Крым и Донбасс забыли? На росТВ предложили защитить Украину

В эфире российского телевидения озвучили бессмысленный тезис о том, что главным гарантом безопасности Украины является Россия, поэтому ей не нужно искать поддержки НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бредовое заявление о стране, которая захватила украинский Крым и часть территорий Донбасса, сделал российский военный эксперт Игорь Коротченко во время перепалки с украинскими политологом Вадимом Карасевым на пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, возмущения пропагандиста вызвало заявление его оппонента о том, что Украина стремится стать членом НАТО из-за того, что хочет обеспечить себе безопасность от вторжений.

"Мы обеспечим вашу безопасность! Украине обеспечим!" — возмутился Коротченко.

В ответ на это Карасев напомнил ему, что четыре года назад Россия аннексировала украинский полуостров Крым, и с сарказмом спросил, это ли считают безопасностью оккупанты.

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После его слов к дискуссии присоединился и главный "рупор Кремля" Соловьев, который настаивал на том, что по поводу Крыма не должно возникать совершенно никаких вопросов, а военный конфликт в Украине связан исключительно с тем, что к власти пришли "нацисты".

"У вас был нацистский переворот, который Америка, несмотря на то, что не должна была признать, и Россия, допустили гигантскую ошибку и признали эту незаконную власть", — подытожил разозлившийся из-за безвозвратного отдаления Украины от страны-агрессора Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коротченко заявил, что Россия обязана не допустить вступления в НАТО больше ни одной постсоветской страны, используя все доступные ей методы давления на соседей.