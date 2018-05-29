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Крым и Донбасс забыли? На росТВ предложили защитить Украину

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В эфире российского телевидения озвучили бессмысленный тезис о том, что главным гарантом безопасности Украины является Россия, поэтому ей не нужно искать поддержки НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бредовое заявление о стране, которая захватила украинский Крым и часть территорий Донбасса, сделал российский военный эксперт Игорь Коротченко во время перепалки с украинскими политологом Вадимом Карасевым на пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, возмущения пропагандиста вызвало заявление его оппонента о том, что Украина стремится стать членом НАТО из-за того, что хочет обеспечить себе безопасность от вторжений.

"Мы обеспечим вашу безопасность! Украине обеспечим!" — возмутился Коротченко.

В ответ на это Карасев напомнил ему, что четыре года назад Россия аннексировала украинский полуостров Крым, и с сарказмом спросил, это ли считают безопасностью оккупанты.

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После его слов к дискуссии присоединился и главный "рупор Кремля" Соловьев, который настаивал на том, что по поводу Крыма не должно возникать совершенно никаких вопросов, а военный конфликт в Украине связан исключительно с тем, что к власти пришли "нацисты".

"У вас был нацистский переворот, который Америка, несмотря на то, что не должна была признать, и Россия, допустили гигантскую ошибку и признали эту незаконную власть", — подытожил разозлившийся из-за безвозвратного отдаления Украины от страны-агрессора Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коротченко заявил, что Россия обязана не допустить вступления в НАТО больше ни одной постсоветской страны, используя все доступные ей методы давления на соседей.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаАннексия Крыма
Персоны
Вадим КарасевВладимир Соловьев
Место
Россия
Объект
НАТО
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