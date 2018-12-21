''Крым — это Украина'': у Путина признали фиаско с Турцией и Израилем

Москве так и не удалось убедить Турцию и Израиль признать аннексированный Крым российским.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Но мы надеемся, что со временем нам удастся убедить наших партнеров и в Турции, и в Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, которое было сделано крымчанами несколько лет назад", — утверждает он, передает ТАСС.

Песков заверил, что и Турция, и Израиль якобы являются для России партнерскими странами.

Аннексированный полуостров Крым Википедия

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул: "Это не значит, однако, что мы имеем абсолютно тождественные позиции с Анкарой или с Тель-Авивом по всем вопросам. Есть определенные вопросы, где наши позиции расходятся".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 20 декабря 2018 года заявил, что аннексии украинского Крыма со стороны РФ не было.