Вопрос Крыма не закрыт: новый посол в США указал на международное фиаско России

Резолюции ООН, в которых зафиксировано, что Россия является агрессором и государством-оккупантом, создают доказательную базу для международных судебных процессов по аннексии Крыма.

Такое мнение высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко в интервью "Укринформу".

"Я не говорю, что это прямой результат, но, возможно, у нас не было бы положительных решений в международных судах, если бы не было этих резолюций", – сказал дипломат.

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Ельченко указал на фиаско России с Крымом Главком

По его словам, есть несколько десятков положений, в которых Россия названа агрессором и государством-оккупантом, которые равносильны по доказательной силе отпечатку пальца человека.

"Раз Генеральная Ассамблея ООН так сказала, значит, так и есть", – подчеркнул посол.

В частности, по словам Ельченко, такие документы дают больше шансов в будущем требовать возврата конфискованного имущества в Крыму. "Ведь документы ООН дают все правовые основания считать эту конфискацию незаконной. Со временем это обязательно будет", – отметил он.

Ельченко указал на фиаско России с Крымом delo.ua

Кроме того, решения ООН поддерживают уровень политического давления на Россию. По словам Ельченко, если бы этих резолюций не было, это давало бы основания считать, что "вопрос Крыма закрыт", как утверждает РФ.

"Россия может не выполнять эти документы, но их выполняют остальные государства мира", – резюмировал посол.

Напомним, ранее российские чиновники несколько раз заявляли, что для Москвы вопрос с Крымом "закрыт навсегда".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию Украины.

Ранее Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

Также Международный уголовный суд ООН обнародовал ежегодный отчет по результатам предварительных расследований нарушений прав человека в аннексированном Крыму и в отдельных районах Донбасса.

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