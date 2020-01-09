Крушение украинского самолета: о чем говорят данные из "черного ящика" и какие версии катастрофы рассматривают

Причины крушения украинского Boeing 737 в Иране пока до сих пор неизвестны. Совет национальной безопасности и обороны выделил четыре версии – их обсуждают с самого момента аварии. Свет могут пролить расшифрованные данные "черных ящиков", но пока первая информация оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

Что не так с озвученными данными из "черного ящика" и как сейчас выглядят основные версии крушения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вопросов больше, чем ответов

Вечером 8 января появились первые данные из "черных ящиков". По заявлениям экспертов Организации гражданской авиации Ирана, которая их расшифровывает, связь с пилотами пропала сразу же, как только они взлетели.

Глава организации Али Абедзаде также предположил, что экипаж пытался вернуться в аэропорт – об этом говорит траектория полета. Однако, предупредить об этом маневре пилоты не могли. Кроме того, в воздухе у них случилось возгорание, доказательство – слова очевидцев.

По словам авиаэксперта Вадима Лукашевича, первоначальные заключения выглядят очень странно и увеличивают вероятность версии с терактом на борту самолета. Сама система связи очень надежная и дублируется не один раз, что ставит под сомнение её поломку, тем более в новом самолете.

"В конце-концов, есть аварийные частоты и так далее. То есть, пропадание связи – это редкость. Реже, чем пожар двигателя, что само по себе редко", – сказал Лукашевич.

Место крушения Boeing

При этом, возгорание и пропажа связи теоретически могут быть связаны, но это маловероятно, опять же – из-за дублирования важных функций.

"Вообще, на самолете двигатели не просто сжигают топливо и толкают самолет вперед. Они обеспечивают питанием электросистему и гидравлическую систему. Но выход одного двигателя из строя не приводит к отказу гидросистемы. Она просто начинает работать в другом режиме – то же самое и со связью. Более того, отказ двигателя – это переход на бортовые источники питания, есть же аккумуляторы. Поэтому отказ связи сразу после взлета, тем более что нам говорят, что самолет новый – это странно. Возникает мысль о неком умышленном воздействии на системы за это отвечающие, потому что сам по себе пожар двигателя привести к отказу связи скорее не мог", – резюмировал эксперт.

Позже стало известно, что пожар, скорее всего, случился не с двигателем, а где-то в салоне. Об этом заявил Юрий Бутусов, ссылаясь на источник в государственной комиссии, которая занимается расследованием крушения. По словам экспертов, нечто одновременно вывело из строя систему связи, управление и экипаж - это говорит о высокой вероятности версии с терактом, попаданием ракеты или столкновением с беспилотником.

Четыре версии

Говоря об умышленном воздействии, нельзя не отметить версии, которые сейчас обсуждаются общественностью. Официальная позиция Ирана – технические неполадки. В МАУ же заявили, что самолет был новым (куплен у завода Boeing в 2016 году) и проходил техосмотр 6 января, а экипаж опытным и вероятность ошибки в его действиях минимальна.

Кроме этой, есть и другие версии (об их рассмотрении, к слову, заявили и на заседании СНБО):

самолет могла сбить иранская ПВО;

его могли взорвать с помощью бомбы на борту;

борт мог столкнуться с беспилотником.

Сбили ракетой?

Самой популярной версией является то, что самолет был сбит системой ПВО Ирана. Такого варианта причины трагедии придерживаются и в МАУ, как сообщил OBOZREVATEL источник в компании.

Изначально такую версию выдвинули в одном из иранских СМИ, а после начали поддерживать и многие эксперты. А позже в сети появилась фотография обломка ракеты зенитного комплекса "ТОР", который нашли якобы неподалеку места крушения. Пока это неподтвержденная информация и она может оказаться фейком – это и намерена проверить украинская комиссия.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фото ракеты, якобы неподалеку от места крушения Boeing

Этой версии придерживается и политический редактор Bild Юлиан Репке. По его словам, в пользу этой версии говорит резкий уход самолета вправо. Он также нашел на карте место крушения и проложил траекторию движения самолета.

"Я бы скорее сказал, что это был поворот направо, когда его ударили. Все остальное было физикой и фатумом. Видео и прерывание связи показывают, что пилоты больше не контролировали ситуацию, так как на борту бушевал пожар... "Техническая ошибка" становится все менее вероятной. Атака противоракетной обороны Ирана более вероятна", – написал Репке.

В теории ПВО могли находиться в боевой готовности, так как за несколько часов до вылета Иран ударил по военным базам США и ждал ответа с воздуха.

Траектория падения самолета по версии Репке Twitter Юлиана Репке

Бомба на борту?

Еще одна версия утверждает, что причиной падения мог стать теракт на борту самолета. Мол, кто-то пронес или заложил бомбу, которую взорвали в воздухе. Вадим Лукашевич отмечает, что теоретически, активировать взрывное устройство можно было даже с земли.

"Ну теоретически можно и к двигателю прикрепить и использовать дистанционный взрыватель или таймер. По большому счету высота, на которой это случилось, позволяет и с земли взорвать", – предположил Лукашевич.

Пока в этой версии нет никаких фактов или вещей, указывающих на её возможность, однако ничего не говорит и о том, что этого произойти не могло.

Место крушения Boeing

Столкнулись с беспилотником?

В перечне версий есть и возможность столкновения с беспилотником. Мол, веса дрона достаточно, чтоб на такой скорости нанести критические повреждения двигателю. Бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов опроверг эту версию. По его мнению, ошибочного пересечения курсов не могло произойти из-за системы, с помощью которой самолеты и крупные беспилотники обмениваются между собой информацией.

"Думаю, что версия с дроном абсурдна. Что на гражданских самолетах, что на ударных БПЛА большого класса есть система ADS-B. Это передатчик, который сигнализирует, где находится борт, его номер, какой у него курс, высота, скорость. Взамен наземные службы передают борту информацию о погоде, о движении других самолетов и прочую. Соответственно, самолеты благодаря этой системе распознают, где кто находится. Поэтому вероятность столкновения беспилотника с самолетом из-за просто ошибочного пересечения курсов я исключаю. Тем более, что никто не говорит, что найдены обломки дрона", – сказал Куприянов.

Смотрите видео по теме:

Однако, исходя из последних данных, которые получили в результате расшифровки "черного ящика", связи на борту не было, так что возможность того, что самолет столкнулся с беспилотником, все-таки не исключают и тоже будут проверять.

В заключение стоит отметить, что всё это – только версии и до завершения расследования нельзя говорить о чем-то с уверенностью. Сейчас в Иран отправилась группа украинских специалистов – в состав группы вошли 45 человек. Среди них – 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Все они будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!