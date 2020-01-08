Ни один из самолетов не падал из-за двигателя: инженер рассказали об особенностях рухнувшего Boeing

Из пяти тысяч самолетов модификации Boeing 737-NG ни один не имел проблем с двигателями во время взлета, а сами пилоты обучены действовать при возгорании. Это ставит под сомнение официальную версию крушения украинского борта, которую выдвинул Иран.

Таким мнением с BBC Украина поделился эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Романенко отметил, что пилоты готовы к неожиданным ситуациям, когда возникают проблемы с двигателем – в том числе и возгоранию. Свои навыки они многократно отрабатывают и даже сдают по ним экзамены.

Кроме того, его смущает то, что Иран первым делом назвал версию возгорания двигателя – но из пяти тысяч самолетов этой модификации подобное не случалось ни с одним.

"Корпорация Boeing выпустила пять тысяч самолетов этой модификации – Boeing 737-NG с двигателями CFM 56. И ни один из этих самолетов не попадал в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. А именно такую вероятную причину сразу же заявили официальные представители Ирана. По моему мнению, такая причина маловероятна", – отметил Валерий Романенко.

Еще одним поводом для сомнения эксперт называет то, что самолет был на такой высоте, когда можно было успеть сообщить о возгорании.

"2700 метров высоты, на которой летел самолет, это же не 50 метров над землей, где ничего сделать уже нельзя. Запас высоты дает возможность для маневров", – добавляет Валерий Романенко.

Крушение украинского самолета в Иране

Boeing 737-NG

Но он предполагает, что пилоты все-таки могли сообщить Ирану о возгорании, но не знали, где именно оно произошло. И тем не менее, это все равно выглядит странно.

"Если даже загорелся двигатель, есть очень быстрая процедура тушения. И эти случаи пилоты многократно отрабатывают на тренажерах. Пилоты также могли продолжать полет в горизонтали, тратя горючее, чтобы осуществить затем аварийную посадку с минимальным запасом горючего. А здесь мы имеем ситуацию, когда за секунды – взрыв, пожар и резкое падение", – говорит эксперт.

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