Ни один из самолетов не падал из-за двигателя: инженер рассказали об особенностях рухнувшего Boeing

Из пяти тысяч самолетов модификации Boeing 737-NG ни один не имел проблем с двигателями во время взлета, а сами пилоты обучены действовать при возгорании. Это ставит под сомнение официальную версию крушения украинского борта, которую выдвинул Иран.
Таким мнением с BBC Украина поделился эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.
Романенко отметил, что пилоты готовы к неожиданным ситуациям, когда возникают проблемы с двигателем – в том числе и возгоранию. Свои навыки они многократно отрабатывают и даже сдают по ним экзамены.
Кроме того, его смущает то, что Иран первым делом назвал версию возгорания двигателя – но из пяти тысяч самолетов этой модификации подобное не случалось ни с одним.
"Корпорация Boeing выпустила пять тысяч самолетов этой модификации – Boeing 737-NG с двигателями CFM 56. И ни один из этих самолетов не попадал в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. А именно такую вероятную причину сразу же заявили официальные представители Ирана. По моему мнению, такая причина маловероятна", – отметил Валерий Романенко.
Еще одним поводом для сомнения эксперт называет то, что самолет был на такой высоте, когда можно было успеть сообщить о возгорании.
"2700 метров высоты, на которой летел самолет, это же не 50 метров над землей, где ничего сделать уже нельзя. Запас высоты дает возможность для маневров", – добавляет Валерий Романенко.
Крушение украинского самолета в Иране
Boeing 737-NG
Но он предполагает, что пилоты все-таки могли сообщить Ирану о возгорании, но не знали, где именно оно произошло. И тем не менее, это все равно выглядит странно.
"Если даже загорелся двигатель, есть очень быстрая процедура тушения. И эти случаи пилоты многократно отрабатывают на тренажерах. Пилоты также могли продолжать полет в горизонтали, тратя горючее, чтобы осуществить затем аварийную посадку с минимальным запасом горючего. А здесь мы имеем ситуацию, когда за секунды – взрыв, пожар и резкое падение", – говорит эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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