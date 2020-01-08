Главная Новости
8 января • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ни один из самолетов не падал из-за двигателя: инженер рассказали об особенностях рухнувшего Boeing

2.5т
Читать материал на украинском

Из пяти тысяч самолетов модификации Boeing 737-NG ни один не имел проблем с двигателями во время взлета, а сами пилоты обучены действовать при возгорании. Это ставит под сомнение официальную версию крушения украинского борта, которую выдвинул Иран.

Таким мнением с BBC Украина поделился эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Романенко отметил, что пилоты готовы к неожиданным ситуациям, когда возникают проблемы с двигателем – в том числе и возгоранию. Свои навыки они многократно отрабатывают и даже сдают по ним экзамены.

Новости
"Экипаж не погибает, они идут в небо!" Опубликованы фото украинцев со злополучного самолета МАУ
Ни один из самолетов не падал из-за двигателя: инженер рассказали об особенностях рухнувшего Boeing

Кроме того, его смущает то, что Иран первым делом назвал версию возгорания двигателя – но из пяти тысяч самолетов этой модификации подобное не случалось ни с одним.

"Корпорация Boeing выпустила пять тысяч самолетов этой модификации – Boeing 737-NG с двигателями CFM 56. И ни один из этих самолетов не попадал в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. А именно такую вероятную причину сразу же заявили официальные представители Ирана. По моему мнению, такая причина маловероятна", – отметил Валерий Романенко.

Еще одним поводом для сомнения эксперт называет то, что самолет был на такой высоте, когда можно было успеть сообщить о возгорании.

"2700 метров высоты, на которой летел самолет, это же не 50 метров над землей, где ничего сделать уже нельзя. Запас высоты дает возможность для маневров", – добавляет Валерий Романенко.

Крушение украинского самолета в Иране

Крушение украинского самолета в Иране

Boeing 737-NG

Boeing 737-NG

Но он предполагает, что пилоты все-таки могли сообщить Ирану о возгорании, но не знали, где именно оно произошло. И тем не менее, это все равно выглядит странно.

"Если даже загорелся двигатель, есть очень быстрая процедура тушения. И эти случаи пилоты многократно отрабатывают на тренажерах. Пилоты также могли продолжать полет в горизонтали, тратя горючее, чтобы осуществить затем аварийную посадку с минимальным запасом горючего. А здесь мы имеем ситуацию, когда за секунды – взрыв, пожар и резкое падение", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
Boeing самолет разбился самолет
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
По состоянию на ноябрь 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 213 самолётов Boeing 737. Теперь 214-ть ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ой вэй, таки один да имел проблемы с двигателем. В Тель-Авиве. Всчера/сегодня https://mobile.twitter.com/sharonidan/status/1214806866171191306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1214806866171191306&ref_url=https%3A%2F%2Fchervonec-001.livejournal.com%2F
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги