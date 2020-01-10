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10 января • обновлено в 22:44
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Крушение украинского Boeing 737: Россия резко оправдала Иран

8.3т
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Россия стала на защиту Ирана после крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Как передает ТАСС, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для обвинений Тегерана якобы нет никаких оснований.

По его словам, нужно дождаться итогов расследования и дать возможность специалистам проанализировать ситуацию.

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"Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", – заявил Рябков.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Россия
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Комментарии
86
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
пилоты были пьяные Трамп уже подтвердил
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0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Вот гады, к расследованию призывают. Когда любому украинскому мутанту с кастрюлей на черепе сразу было понятно, что виноват путен.
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4
3
Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, министр иностранных дел Украины заявил, что выводы будут сделаны после обработки всего массива информации. Но любому недоросиянскому мутанту с кокошником на черепе сразу было понятно, что виноват Трамп.
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0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Крым Андрей:"Вот гады, к расследованию призывают. " Это Вы о ком?
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1
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тут и к гадалке не ходи... Боинг потерпел катастрофу из- за технических проблем, возникших у самолёта после попадания в него ракеты земля воздух .
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3
2
2 из 3 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Флаг ему в руки глобалхоку, пусть летает повыше, благо это разведывательный беспилотник. А насчет обломков я могу задать тебе такой же вопрос. Или ракета испарилась? Новейшая разработка наверно, не иначе
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0
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И снова проходил мимо, Версия интересная. Где взял? В прямой кишке Киселева или Соловьёва ? Обломки беспилотника в студию. Серые орлы, Риперы и Предаторы ОЧЕНЬ дорогие игрушки и на таких малых высотах обычно не летают. И бьют по целям из далека .А глобал хок вообще летает на высоте 16 км .
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