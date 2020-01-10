Крушение украинского Boeing 737: Россия резко оправдала Иран

Россия стала на защиту Ирана после крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Как передает ТАСС, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для обвинений Тегерана якобы нет никаких оснований.
По его словам, нужно дождаться итогов расследования и дать возможность специалистам проанализировать ситуацию.
"Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", – заявил Рябков.
Катастрофа МАУ в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Вскоре Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
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