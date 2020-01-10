Крушение украинского Boeing 737: Россия резко оправдала Иран

Россия стала на защиту Ирана после крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Как передает ТАСС, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для обвинений Тегерана якобы нет никаких оснований.

По его словам, нужно дождаться итогов расследования и дать возможность специалистам проанализировать ситуацию.

"Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", – заявил Рябков.

Катастрофа МАУ в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!