Крушение самолета с россиянами: стало известно о новой трагедии

В Германии произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета с россиянами на борту.

В аварии погибли два человека, передает "Интерфакс".

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП - на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", – представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах, Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен на западе Германии

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Германии разбился частный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали трое россиян.

Известно, что совладелец российской авиакомпании S7, жена бизнесмена Владислава Филева, разбилась на самолете.

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