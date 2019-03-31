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Крушение самолета с россиянами: стало известно о новой трагедии

7.1тЧитать материал на украинском

В Германии произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета с россиянами на борту.

В аварии погибли два человека, передает "Интерфакс".

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП - на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", – представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

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Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах, Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен на западе Германии

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Германия
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