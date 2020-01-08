Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.

Список публикует Telegram-канал Baza. Известно, что среди них – два пассажира и 9 членов экипажа. Все остальные погибшие – граждане шести стран.

Информацию о количестве жертв подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа – также граждане Украини", – написал он на своей странице в Facebook.

Крушение самолета МАУ в Иране

Приводим список погибших:

Сергей Хоменко Катерина Статник Марина Микитюк Валерия Овчарук Володимир Гапоненко Юлия Сологуб Ольга Кобюк Алена Малахова Алексей Наумкин Игорь Матков Денис Лыхно.

Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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