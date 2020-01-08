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8 января • обновлено в 11:00
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Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

31.7т
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В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.

Список публикует Telegram-канал Baza. Известно, что среди них – два пассажира и 9 членов экипажа. Все остальные погибшие – граждане шести стран.

Информацию о количестве жертв подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа – также граждане Украини", – написал он на своей странице в Facebook.

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Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

Приводим список погибших:

  1. Сергей Хоменко

  2. Катерина Статник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерия Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлия Сологуб

  7. Ольга Кобюк

  8. Алена Малахова

  9. Алексей Наумкин

  10. Игорь Матков

  11. Денис Лыхно.

Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров:

Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев
Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев
Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев
Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев
Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев
Крушение самолета МАУ в Иране: список погибших украинцев

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
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