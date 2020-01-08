Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Список публикует Telegram-канал Baza. Известно, что среди них – два пассажира и 9 членов экипажа. Все остальные погибшие – граждане шести стран.
Информацию о количестве жертв подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа – также граждане Украини", – написал он на своей странице в Facebook.
Крушение самолета МАУ в Иране
Приводим список погибших:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Ольга Кобюк
Алена Малахова
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно.
Также в сети появились фото со списками всех погибших пассажиров:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места крушения.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
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