"Ехал к счастливой жизни": история жертвы крушения самолета МАУ потрясла мир

Одной из жертв крушения украинского самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января является 24-летний Мехди Эшагян из Ирана, который приехал в страну для встречи с семьей.
На этой неделе парню могло бы исполниться 25 лет, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на друга погибшего.
Эшагян сел на рейс МАУ, чтобы прилететь в Канаду, где он проживал. "Он возвращался к своей счастливой жизни", – сказал друг жертвы аварии Али Мазахери, который живет в Ишафане (Иран).
Мехди Эшагян
CNN
"К сожалению, это правда. Нам всем грустно. Я плакал с утра", – добавил он.
По словам товарища, Эшагян был добрым, скромным, заботливым.
Мазахери знал парня со второго года обучения в средней школе.
В Иран, как сказал он, погибший прилетел, "чтобы встретиться с семьей и получить высшее образование в университете". "Я встречался с ним дважды, пока он был здесь", – рассказал Мазахери.
Погибший при крушении самолета получил степень бакалавра в Тегеранском технологическом университете Шарифа, а в Канаду переехал в сентябре 2018 года для получения степени магистра в автомобильном ресурсном центре McMaster в Гамильтоне, Онтарио.
"Затем он изменил свою программу на PhD по совету своего учителя", – сказал Мазахери.
"Он был счастлив в Канаде. И он был опечален ситуацией здесь, в Иране", – добавил друг жертвы.
Мехди Эшагян
CNN
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Согласно одной из неофициальных версий, украинский самолет Boeing-737 по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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