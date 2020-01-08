"Ехал к счастливой жизни": история жертвы крушения самолета МАУ потрясла мир

Одной из жертв крушения украинского самолета МАУ вблизи Тегерана утром 8 января является 24-летний Мехди Эшагян из Ирана, который приехал в страну для встречи с семьей.

На этой неделе парню могло бы исполниться 25 лет, передает американский телеканал CNN, ссылаясь на друга погибшего.

Эшагян сел на рейс МАУ, чтобы прилететь в Канаду, где он проживал. "Он возвращался к своей счастливой жизни", – сказал друг жертвы аварии Али Мазахери, который живет в Ишафане (Иран).

Мехди Эшагян CNN

"К сожалению, это правда. Нам всем грустно. Я плакал с утра", – добавил он.

По словам товарища, Эшагян был добрым, скромным, заботливым.

Мазахери знал парня со второго года обучения в средней школе.

В Иран, как сказал он, погибший прилетел, "чтобы встретиться с семьей и получить высшее образование в университете". "Я встречался с ним дважды, пока он был здесь", – рассказал Мазахери.

Погибший при крушении самолета получил степень бакалавра в Тегеранском технологическом университете Шарифа, а в Канаду переехал в сентябре 2018 года для получения степени магистра в автомобильном ресурсном центре McMaster в Гамильтоне, Онтарио.

"Затем он изменил свою программу на PhD по совету своего учителя", – сказал Мазахери.

"Он был счастлив в Канаде. И он был опечален ситуацией здесь, в Иране", – добавил друг жертвы.

Мехди Эшагян CNN

Как сообщал OBOZREVATEL:

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