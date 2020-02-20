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20 февраля • обновлено в 23:44
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Крушение поезда в Италии: в трагедии подозревают 20 человек

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В трагедии с пассажирским поездом в Италии, который сошел с рельсов утром 6 февраля, подозревают 18 человек и две компании – RFI и Alstom.

Подозреваемые частично являются сотрудниками компаний, которые занимаются управлением сетью железных дорог. Все они находятся под следствием, пишет La Repubblica.

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Была неисправность: стали известны подробности катастрофы с пассажирским поездом в Австралии

Их обвиняют в железнодорожной катастрофе, смерти двух машинистов поезда и причинении вреда здоровью еще 31 человека.

Крушение поезда в Италии

Крушение поезда в Италии

Vigili del Fuoco

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии рано утром 6 февраля поезд Милан ­– Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Италия
Тег
поезд
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