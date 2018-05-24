Крушение MH17: полное видео транспортировки "Бука"

Следствие по делу о катастрофе малазийского Boeing 777 реконструировало полный маршрут из России на Донбасс зенитной ракетной установки "Бук", которая затем сбила самолет рейса МН17.

Видео было представлено на пресс-конференции международной Совместной следственной группы и было опубликовано на YouTube.

Отмечается, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", что сбила МН17, сначала была расположена в 53-й зенитной ракетной бригада под Курском.

Впервые она попала на видео 23 июня 2014 года, когда в составе колонны военной техники отправилась в направлении села Никольское.

В следующий раз колонну заметили в Троицком (Луганской области). Отмечается, что техника мешала движению гражданского транспорта, поэтому в соцсетях опубликовали множество ее фото и видео.

Затем колонну фиксировали в Старом Осколе, недалеко от Незнамова, когда она двигалась по трассе Р188, затем - в Городище. За это время военная техника прошла уже примерно 175 км.

Сообщается, что "Бук" также неоднократно фиксировали на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило,что Boeing-777 был сбит из российского "Бука".