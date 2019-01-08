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Крушение корабля в Черном море: стало известно о судьбе спасенных украинцев

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Украинских моряков, которые пострадали во время крушения корабля в Черном море у берегов Турции, выпишут в четверг, 10 января.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его словам, вскоре они смогут вернуться домой.

"Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне – врачи приняли решение выписать всю команду утром в четвер. После этого они будут доставлены в Анкару, задокументированы, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину", – написал дипломат.

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Крушение корабля в Черном море: стало известно о судьбе спасенных украинцев

Hızır Hacısalihoğlu

Крушение корабля в Черном море: стало известно о судьбе спасенных украинцев

hurriyetdailynews.com

Крушение корабля в Черном море: стало известно о судьбе спасенных украинцев

hurriyetdailynews.com

Напомним, на борту затонувшего 7 января судна было 13 членов экипажа. Шесть моряков погибли (четверо – украинцы), остальные были доставлены в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина крушения корабля – трагедия произошла из-за сильного удара волны.

Место
Турция
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