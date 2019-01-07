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Крушение корабля в Черном море: появился список с погибшими украинцами

1.6тЧитать материал на украинском

Появился список украинцев судна Volgo Balt 214, затонувшего в Черном море 7 января.

Об этом стало известно из "Судовой роли". Всего на судне было 13 членов экипажа.

Среди них граждане Украины:

  • Бондик Руслан

  • Вязовский Ростислав

  • Шевчук Станислав

  • Крепец Дмитрий

  • Овдиенко Владимир

  • Мильниченко Павел

  • Геращенко Олег

  • Ильченко Евгений

  • Яценко Евгений

  • Скачко Денис

  • Будко Татьяна

Крушение корабля в Черном море: появился список с погибшими украинцами

Главред

Известно, что жертвами трагедии стали четверо украинцев. Всего из-за ЧП погибли 6 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

Крушение корабля в Черном море: появился список с погибшими украинцами

hurriyetdailynews.com

Крушение корабля в Черном море: появился список с погибшими украинцами

hurriyetdailynews.com

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" утром 7 января. Оно находилось в 80 километрах от турецкого Самсуна. Корабль вышел из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ).

К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты, на данный момент операция завершена.

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