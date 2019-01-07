Крушение корабля в Черном море: появился список с погибшими украинцами

Появился список украинцев судна Volgo Balt 214, затонувшего в Черном море 7 января.

Об этом стало известно из "Судовой роли". Всего на судне было 13 членов экипажа.

Среди них граждане Украины:

Бондик Руслан

Вязовский Ростислав

Шевчук Станислав

Крепец Дмитрий

Овдиенко Владимир

Мильниченко Павел

Геращенко Олег

Ильченко Евгений

Яценко Евгений

Скачко Денис

Будко Татьяна

Главред

Известно, что жертвами трагедии стали четверо украинцев. Всего из-за ЧП погибли 6 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" утром 7 января. Оно находилось в 80 километрах от турецкого Самсуна. Корабль вышел из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ).

К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты, на данный момент операция завершена.