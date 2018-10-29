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Крушение Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров

7.2тЧитать материал на украинском

В сети появились списки пассажиров разбившегося самолета Boeing 737 в Индонезии.

Фото с фамилиями людей, чья судьба пока остается неизвестной, опубликовало издание 360tv. По информации СМИ, перед крушением экипаж индонезийского Boeing запросил возвращение в аэропорт вылета.

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Сообщается, что на борту самолета находился 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников.

Крушение Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров
Крушение Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров
Крушение Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров

Как сообщал OBOZREVATEL, выполнявшее рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг воздушное судно взлетело в 6:20 по местному времени и уже в 6:33 исчезло с радаров

Место
Индонезия
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