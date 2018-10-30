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Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

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Спасатели обнаружили тела 10 погибших, среди которых младенец, на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Как сообщил руководитель Национального агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, также водолазы доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел находившихся на борту, сообщает The Straits Times.

В ближайшее время сотрудники полиции займутся сопоставлением образцов ДНК, которые ранее были взяты у родственников погибших.

Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

The Straits Times

Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

The Straits Times

Новости
Крушение Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров
Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

The Straits Times

Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

The Straits Times

Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

The Straits Times

Также отмечается, что поиски спасательных бригад продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, утром 29 октября рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

На борту находились 188 человек, включая экипаж. Их судьба пока неизвестна, но надежды на то, что кто-то выжил, мало.

Место
Индонезия
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