Крушение Boeing 737 в Индонезии: найдены первые тела погибших

Спасатели обнаружили тела 10 погибших, среди которых младенец, на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Как сообщил руководитель Национального агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, также водолазы доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел находившихся на борту, сообщает The Straits Times.

В ближайшее время сотрудники полиции займутся сопоставлением образцов ДНК, которые ранее были взяты у родственников погибших.

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

The Straits Times

Также отмечается, что поиски спасательных бригад продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, утром 29 октября рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

На борту находились 188 человек, включая экипаж. Их судьба пока неизвестна, но надежды на то, что кто-то выжил, мало.