Крупнейшие журналы США – о выборах и вакцине от COVID-19: "Свет в конце туннеля" и "Надежда". Фото

Ряд крупнейших американских журналов посвятили свои обложки выборам президента США, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден.

С такими передовицами выйдут New York, Time и New Yorker. В свою очередь The Economist посвятил ее вакцине от коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, New York изобразил Джо Байдена, а подпись под обложкой гласит, что выбор был "мучительно триумфальным".

Обложка журнала New York.

Time на своей обложке показал Байдена вместе с новым вице-президентом Камалой Харрис.

Обложка журнала Time.

На обложке New Yorker оказалась афроамериканская девочка, которая держит американский флаг и улыбается. По словам автора Кадира Нельсона, она символизирует надежду молодого поколения женщин с избранием на пост вице-президента первой женщины-афроамериканки.

Обложка журнала New Yorker.

В свою очередь The Economist отметил возможное скорое появление вакцины от коронавируса. на своей обложке издание изобразило "свет в конце туннеля", а подпись гласит: "Внезапная надежда".

Обложка журнала The Economist.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от Демократической партии Джо Байден предварительно победил на выборах президента США.

Напомним, американская компания Moderna сообщила, что ее новая вакцина от COVID-19 эффективна почти на 95%. А Pfizer уже запустила пилотную программу по доставке своей экспериментальной вакцины в четыре штата.