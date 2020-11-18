Крупнейшие журналы США – о выборах и вакцине от COVID-19: "Свет в конце туннеля" и "Надежда". Фото

Ряд крупнейших американских журналов посвятили свои обложки выборам президента США, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден.

С такими передовицами выйдут New York, Time и New Yorker. В свою очередь The Economist посвятил ее вакцине от коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, New York изобразил Джо Байдена, а подпись под обложкой гласит, что выбор был "мучительно триумфальным".

Time на своей обложке показал Байдена вместе с новым вице-президентом Камалой Харрис.

На обложке New Yorker оказалась афроамериканская девочка, которая держит американский флаг и улыбается. По словам автора Кадира Нельсона, она символизирует надежду молодого поколения женщин с избранием на пост вице-президента первой женщины-афроамериканки.

В свою очередь The Economist отметил возможное скорое появление вакцины от коронавируса. на своей обложке издание изобразило "свет в конце туннеля", а подпись гласит: "Внезапная надежда".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от Демократической партии Джо Байден предварительно победил на выборах президента США.

Напомним, американская компания Moderna сообщила, что ее новая вакцина от COVID-19 эффективна почти на 95%. А Pfizer уже запустила пилотную программу по доставке своей экспериментальной вакцины в четыре штата.