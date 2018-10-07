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ПолитикаЭкономика

''Кровавый торт для Путина'': смельчаков-россиян бросили за решетку

2.1тЧитать материал на украинском

Полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

По информации координатора движения "Весна" Маши Лахиной, задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов. Они растянули на Невском проспекте баннер "Долгих лет тюрьмы" а по городу пустили автомобиль с "кровавым тортом".

Активисты доставлены в 78-й отдел полиции.

''Кровавый торт для Путина'': смельчаков-россиян бросили за решетку
''Кровавый торт для Путина'': смельчаков-россиян бросили за решетку

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин стремительно теряет поддержку в России.

Место
Россия
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Четыре дебила,реально "сила"! а где массовка навально-карнавального? гранты не дошли,а на свои скидываться западло? клоуны дешёвые...работать не пробовали?
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