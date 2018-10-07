''Кровавый торт для Путина'': смельчаков-россиян бросили за решетку

Полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения президента России Владимира Путина.
По информации координатора движения "Весна" Маши Лахиной, задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов. Они растянули на Невском проспекте баннер "Долгих лет тюрьмы" а по городу пустили автомобиль с "кровавым тортом".
Активисты доставлены в 78-й отдел полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин стремительно теряет поддержку в России.