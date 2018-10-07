''Кровавый торт для Путина'': смельчаков-россиян бросили за решетку

Полиция в Санкт-Петебурге задержала четырех активистов движения "Весна", которые устроили акцию протеста в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

По информации координатора движения "Весна" Маши Лахиной, задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов. Они растянули на Невском проспекте баннер "Долгих лет тюрьмы" а по городу пустили автомобиль с "кровавым тортом".

Активисты доставлены в 78-й отдел полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин стремительно теряет поддержку в России.