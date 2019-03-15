Кровавые теракты в Новой Зеландии: в России нашли украинский след

Российская организация "Верное казачество" заявила, что соратники гражданина Австралии Брентона Тарранта, расстрелявшего десятки людей в Новой Зеландии, могут быть связаны с Украиной.

Как сообщил атаман казачества Алексей Селиванов, террорист входил в ту же организацию, в которой состоят двое наемников, "отметившихся на Донбассе", передает РенТВ.

"В декабре 2018 года "Верное казачество" уже публиковало информацию, полученную нами от австралийских потомков белоэмигрантов, об Этане Тиллинге и Джареде Беннете, которые участвовали в карательной операции Вооруженных сил Украины против Донбасса в составе "Грузинского легиона", - сказал он.

По словам атамана, Брентон Таррант является "членом той же неонацистской организации, что и Беннет с Тиллингом".

New Zealand Herald

Селиванов также привел слова лидера казачьей общины Австралии Симеона Бойкова о том, что казаки обращали внимание властей на наемников, связанных с украинскими националистами.

Брентон Таррант New Zealand Herald

"Мы давно обращались в различные полицейские структуры с просьбой обратить внимание на связи австралийских неонацистов с украинскими, но они не реагировали, — сказал Бойков. — Участники карательной операции в Донбассе могут иметь связи с террористами по всему миру".

В Telegram-канале Daily War также указали на украинский след.

"Свое оружие он расписал именами своих кумиров и фактами из истории, важными с его нацисткой точки зрения. Еще он не забыл про патч с "черным солнцем", который так любит украинский "Азов" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовано полное видео, снятое стрелком Брентоном Таррантом, который устроил теракты в Новой Зеландии.

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