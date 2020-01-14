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14 января • обновлено в 04:22
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

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Признание Ираном вины в том, что это по ошибке их военных был сбит пассажирский самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, в результате чего погибло 176 человек, привело к массовым протестам как в столице – Тегеране, так и в других иранских городах.

В начале люди собрались, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы, но позже собрания переросли в антиправительственные акции протеста по всей стране. Какими будут их последствия для Ирана – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Иран охватили массовые акции протеста с требованием отставки руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

  • Сообщается, что правоохранители открывали огонь по протестующим, по предварительным данным, погиб один человек, еще десятки пострадавших.

  • Митинги в Тегеране и других городах Ирана поддержал президент США Дональд Трамп.

  • Вероятность отставки Верховного лидера Ирана Али Хаменеи возрастает, но все же маловероятна.

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Иранский "майдан"

В субботу, 11 января, власти Ирана официально признали, что украинский авиалайнер МАУ, который потерпел крушение 8 января в Тегеране, был сбит иранской ракетой.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

"Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования Вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", – заявил он.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – резюмировал глава МИД Ирана.

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Позже свои извинения и слова сожаления высказал и президент страны Хасан Роухани, который также указал на человеческий фактор.

После резонансных признаний руководства страны, в Тегеране, перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира, в субботу собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, среди которых было много их сограждан.

Сначала протестующие требовали наказать виновных в трагедии, но позже среди активистов стали звучать лозунги против правительства. Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!".

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Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. А позже сообщалось, что силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам и использовали светошумовые гранаты.

Протесты в Тегеране, 10 января

Протесты в Тегеране, 10 января

Daily Mail

Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

Daily Mail

Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

Daily Mail

Несмотря на жесткие разгоны протестов, в воскресенье, 11 января, иранцы вновь вышли на площадь Азади (Свободы) в Тегеране, митинги также состоялись и в других городах страны. Сообщается, что общее число протестующих достигло трех тысяч человек.

Участники протеста вновь требовали отставки руководства страны, включая Верховного лидера Али Хаменеи.

Протесты в Тегеране, 11 января

Протесты в Тегеране, 11 января

Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране
Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране
Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

Как отмечали местные СМИ, охранять правопорядок на улицы вышло еще больше полиции, а также подразделения Корпуса стражей исламской революции. Они попытались разогнать протестующих, что привело к кровавым противостояниям. В результате жестких силовых мер со стороны полиции погиб один участник демонстрации, еще десятки были ранены. Однако официального подтверждения по погибшим и пострадавшим пока нет.

Ждать ли переворота

Вероятность смены правительства в Иране очень низко оценивает международник Андрей Бузаров. В день трагедии с украинским самолетом он сам находился в Тегеране и объяснил, что внутри Иранского государства есть либеральная часть общества (которая вышла на протест) и консервативная (поддерживает верховного лидера и военных), так вот, вторая часть на сегодня гораздо сильнее.

"Я не вижу тенденции к смене власти, там любой вопрос, региональный, политический или экономический, периодически становится причиной для критики правительства. Консервативная часть общества в Иране гораздо сильнее либеральной, именно они поддерживают Верховного лидера Хаменеи и военное руководство в лице КСИР", – объяснил Бузаров в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, данная трагедия и некие экономические проблемы, которые возникли еще ранее, стимулируют либеральную часть к выходу на улицу.

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"Но она сейчас не настолько сильна, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, и в тот, что протесты сойдут на нет, у меня нет сомнений. Но они являются сигналом для иранского руководства, что какие-то реформы по либерализации нужно проводить", – говорит он.

А вот руководитель "Центра исследования Африки" Александр Мишин поясняет, что возобновление протестов указывает на то, что часть высшего иранского руководства и дальше теряет свою легитимность.

По его словам, согласно иранской Конституции, Хаменеи имеет право покинуть пост добровольно, но учитывая последние события, он может быть отстранен от должности.

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"Если будет доказано, что признание иранского руководства о причинах трагедии было сознательно запоздалым, без уважительных на то объективных причин, то возникает и основание для его смещения с должности. Рахбар стал частью заговора молчания, а это идет вразрез с критериями добродетели, предъявляемых к Верховного лидеру в ст.5 и ст.109 конституции Ирана, где прямо указано, что лидер и руководитель мусульман Ирана должен быть "справедливым и набожным", – говорит Мишин.

"Ложь его окружения бросает на него тень, а значит Совет экспертов – особый избирательный орган иранских законоведов – может собраться и устранить Хаменеи из-за несоответствия занимаемой должности", – рассказал он отметив, что это также будет ударом и для самого КСИРа, который по сути превратился в государство в государстве, и де-факто находится вне досягаемости правовой системы.

Влияние США

Еще одна проблема, которая может образоваться на фоне протестов, так это вмешательство в внутренние проблемы Ирана со стороны США.

Глава Белого дома Дональд Трамп уже публично поддержал акции протестов в ряде исламских стран: "Я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", – написал он в своем Twitter.

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Об этом в эфире ObozTV сказала и эксперт-международник Юлия Осмоловская, по ее мнению Америка может использовать ситуацию в своих политических целях, и в этом направлении уже видны некие заигрывания с иранской оппозицией.

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"Я надеюсь, что несмотря на соблазн США держать регион под своим контролем, они не будут вмешиваться и ставить там свое правительство. Тут стоит только посмотреть на ситуацию в Ливии, Сирии, Афганистане, был ли там установлен демократический режим правления после вмешательства США? Вся эта идея с "арабской весной", которая началась в 2011 году, она не привела ни к каким эффективных изменений в режиме, а наоборот привела регион к нестабильности", – считает Осмоловская.

Вероятность результативного вмешательства США во внутреннюю ситуацию в Иране отрицает Бузаров, он считает, что на сегодня нереально открыто поддержать какую-то политическую группу внутри страны.

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По его словам, военным образом поддержать протестующих можно только через сухопутно граничащие с Ираном страны, а они либо сохраняют нейтральную позицию, либо дружественную по отношению к Тегерану.

"У США нет никакого плацдарма, они могут использовать ситуацию только для наложения новых санкций, и в попытке ограничить Иран во влиянии на регион, но никак не повлиять на ситуацию внутри. У Америки не так много союзников среди соседей Ирана, а без них что-то сделать тяжело", – сказал Бузаров.

"Пока США поддерживает протесты через СМИ, поддерживает частично иранскую диаспору, гуманитарные проекты, но вне Ирана. И в любом случае все связи с американскими спецслужбами жестко контролируются со стороны иранских властей. Поэтому на сегодняшний день здесь очень сложно что-то предпринять", – добавил международник.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Протесты в Иране Эксклюзив
Персона
Али Хаменеи
Место
Иран
Теги
протест разбился самолет МАУ
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