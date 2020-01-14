Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

Признание Ираном вины в том, что это по ошибке их военных был сбит пассажирский самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, в результате чего погибло 176 человек, привело к массовым протестам как в столице – Тегеране, так и в других иранских городах.

В начале люди собрались, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы, но позже собрания переросли в антиправительственные акции протеста по всей стране. Какими будут их последствия для Ирана – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Иран охватили массовые акции протеста с требованием отставки руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Сообщается, что правоохранители открывали огонь по протестующим, по предварительным данным, погиб один человек, еще десятки пострадавших.

Митинги в Тегеране и других городах Ирана поддержал президент США Дональд Трамп.

Вероятность отставки Верховного лидера Ирана Али Хаменеи возрастает, но все же маловероятна.

Иранский "майдан"

В субботу, 11 января, власти Ирана официально признали, что украинский авиалайнер МАУ, который потерпел крушение 8 января в Тегеране, был сбит иранской ракетой.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

"Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования Вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", – заявил он.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – резюмировал глава МИД Ирана.

Позже свои извинения и слова сожаления высказал и президент страны Хасан Роухани, который также указал на человеческий фактор.

После резонансных признаний руководства страны, в Тегеране, перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира, в субботу собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, среди которых было много их сограждан.

Al-Arabiya TV Now students in Tehran We are trying to spread the news and videos of demonstrations and protests in Iran immediately ... (All down the street) #WarCrimeInIran pic.twitter.com/5oQSZvzxnC — Mansoureh 💙💙💙 (@Mansfie50071835) 11 січня 2020 р.

Сначала протестующие требовали наказать виновных в трагедии, но позже среди активистов стали звучать лозунги против правительства. Так, в частности студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей исламской революции скандировали: "Смерть лжецам! Смерть диктатору!".

Протестующие также заявили, что отставки представителей власти им недостаточно – народ требует справедливости. Митинг перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. А позже сообщалось, что силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам и использовали светошумовые гранаты.

Протесты в Тегеране, 10 января Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Несмотря на жесткие разгоны протестов, в воскресенье, 11 января, иранцы вновь вышли на площадь Азади (Свободы) в Тегеране, митинги также состоялись и в других городах страны. Сообщается, что общее число протестующих достигло трех тысяч человек.

Участники протеста вновь требовали отставки руководства страны, включая Верховного лидера Али Хаменеи.

Протесты в Тегеране, 11 января

Как отмечали местные СМИ, охранять правопорядок на улицы вышло еще больше полиции, а также подразделения Корпуса стражей исламской революции. Они попытались разогнать протестующих, что привело к кровавым противостояниям. В результате жестких силовых мер со стороны полиции погиб один участник демонстрации, еще десятки были ранены. Однако официального подтверждения по погибшим и пострадавшим пока нет.

حرومزاده ها دارن دوباره با گلوله جنگی به مردم شلیک میکنن#IranProtests pic.twitter.com/zTG6oIp3aL — Andromeda (@llAndromeda) 12 січня 2020 р.

Ждать ли переворота

Вероятность смены правительства в Иране очень низко оценивает международник Андрей Бузаров. В день трагедии с украинским самолетом он сам находился в Тегеране и объяснил, что внутри Иранского государства есть либеральная часть общества (которая вышла на протест) и консервативная (поддерживает верховного лидера и военных), так вот, вторая часть на сегодня гораздо сильнее.

"Я не вижу тенденции к смене власти, там любой вопрос, региональный, политический или экономический, периодически становится причиной для критики правительства. Консервативная часть общества в Иране гораздо сильнее либеральной, именно они поддерживают Верховного лидера Хаменеи и военное руководство в лице КСИР", – объяснил Бузаров в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, данная трагедия и некие экономические проблемы, которые возникли еще ранее, стимулируют либеральную часть к выходу на улицу.

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"Но она сейчас не настолько сильна, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, и в тот, что протесты сойдут на нет, у меня нет сомнений. Но они являются сигналом для иранского руководства, что какие-то реформы по либерализации нужно проводить", – говорит он.

А вот руководитель "Центра исследования Африки" Александр Мишин поясняет, что возобновление протестов указывает на то, что часть высшего иранского руководства и дальше теряет свою легитимность.

По его словам, согласно иранской Конституции, Хаменеи имеет право покинуть пост добровольно, но учитывая последние события, он может быть отстранен от должности.

"Если будет доказано, что признание иранского руководства о причинах трагедии было сознательно запоздалым, без уважительных на то объективных причин, то возникает и основание для его смещения с должности. Рахбар стал частью заговора молчания, а это идет вразрез с критериями добродетели, предъявляемых к Верховного лидеру в ст.5 и ст.109 конституции Ирана, где прямо указано, что лидер и руководитель мусульман Ирана должен быть "справедливым и набожным", – говорит Мишин.

"Ложь его окружения бросает на него тень, а значит Совет экспертов – особый избирательный орган иранских законоведов – может собраться и устранить Хаменеи из-за несоответствия занимаемой должности", – рассказал он отметив, что это также будет ударом и для самого КСИРа, который по сути превратился в государство в государстве, и де-факто находится вне досягаемости правовой системы.

Влияние США

Еще одна проблема, которая может образоваться на фоне протестов, так это вмешательство в внутренние проблемы Ирана со стороны США.

Глава Белого дома Дональд Трамп уже публично поддержал акции протестов в ряде исламских стран: "Я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит вас поддерживать. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", – написал он в своем Twitter.

Об этом в эфире ObozTV сказала и эксперт-международник Юлия Осмоловская, по ее мнению Америка может использовать ситуацию в своих политических целях, и в этом направлении уже видны некие заигрывания с иранской оппозицией.

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"Я надеюсь, что несмотря на соблазн США держать регион под своим контролем, они не будут вмешиваться и ставить там свое правительство. Тут стоит только посмотреть на ситуацию в Ливии, Сирии, Афганистане, был ли там установлен демократический режим правления после вмешательства США? Вся эта идея с "арабской весной", которая началась в 2011 году, она не привела ни к каким эффективных изменений в режиме, а наоборот привела регион к нестабильности", – считает Осмоловская.

Вероятность результативного вмешательства США во внутреннюю ситуацию в Иране отрицает Бузаров, он считает, что на сегодня нереально открыто поддержать какую-то политическую группу внутри страны.

По его словам, военным образом поддержать протестующих можно только через сухопутно граничащие с Ираном страны, а они либо сохраняют нейтральную позицию, либо дружественную по отношению к Тегерану.

"У США нет никакого плацдарма, они могут использовать ситуацию только для наложения новых санкций, и в попытке ограничить Иран во влиянии на регион, но никак не повлиять на ситуацию внутри. У Америки не так много союзников среди соседей Ирана, а без них что-то сделать тяжело", – сказал Бузаров.

"Пока США поддерживает протесты через СМИ, поддерживает частично иранскую диаспору, гуманитарные проекты, но вне Ирана. И в любом случае все связи с американскими спецслужбами жестко контролируются со стороны иранских властей. Поэтому на сегодняшний день здесь очень сложно что-то предпринять", – добавил международник.

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