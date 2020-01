Кровавые протесты: как авиакатастрофа украинского Boeing привела к кризису в Иране

Признание Ираном вины в том, что это по ошибке их военных был сбит пассажирский самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ, в результате чего погибло 176 человек, привело к массовым протестам как в столице – Тегеране, так и в других иранских городах.

В начале люди собрались, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы, но позже собрания переросли в антиправительственные акции протеста по всей стране. Какими будут их последствия для Ирана – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В субботу, 11 января, власти Ирана официально признали, что украинский авиалайнер МАУ, который потерпел крушение 8 января в Тегеране, был сбит иранской ракетой.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – резюмировал глава МИД Ирана.

Позже свои извинения и слова сожаления высказал и президент страны Хасан Роухани, который также указал на человеческий фактор.

После резонансных признаний руководства страны, в Тегеране, перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира, в субботу собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе, среди которых было много их сограждан.

Al-Arabiya TV Now students in Tehran We are trying to spread the news and videos of demonstrations and protests in Iran immediately ... (All down the street) #WarCrimeInIran pic.twitter.com/5oQSZvzxnC