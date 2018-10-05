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Кровавое ДТП в России: всплыл вопиющий факт о водителе

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Маршрутное такси, которое попало в смертельное ДТП в Калининском районе Тверской области РФ, использовалось для незаконных пассажирских перевозок.

Как передает Telegram-канал 112, автомобиль оформлен на пенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян, который ранее неоднократно был оштрафован за нарушения ПДД.

"Иван это время от времени сам за рулём, об этом говорят многочисленные штрафы за превышение скорости. иногда за рулём находился Александр Мальков, он тоже любитель давить на газ. Штрафы, также, все за превышение. К управлению, судя по всему, допущен очень широкий круг лиц", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что перевозчик был частным, и речь может идти о незаконных пассажирских перевозках под видом лицензированных услуг.

Также в сети появился список погибших в ДТП:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Арабиев Мансур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в России попал в ДТП автобус с украинцами.

Место
Россия
Объект
ДТП
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