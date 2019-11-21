Кровавая резня с украинцем в Польше: появились новые детали нападения

В Кракове (Польша) после нападения на 21-летнего краковского студента из Украины задержали еще одного человека.

Как сообщает Польское пресс-агентство, задержанный также является украинцем.

"Этот человек подвозил на место преступления своих знакомых", – сообщил представитель Малопольской полиции Себастиан Глен.

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Напомним, 19 ноября двое украинцев с ножом напали на своего 21-летнего соотечественника и нанесли ему тяжелые ранения. Пострадавшего студента госпитализировали с колотыми ранами спины и ягодиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше на яблочной плантации в Садковице (Лодзинское воеводство) найдены мертвыми двое заробитчан из Украины.

Польская полиция УНИАН

Предположительно украинских заробитчан, которых нашли мертвыми в ангаре с фруктами в Польше, могли убить, чтобы не расплачиваться с ними.

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