Кроме Украины: названы страны, которым грозит агрессия Кремля

Россия в ближайшее время может проявить или же усилить агрессию как в Украине, так и в Сирии, Молдове, Грузии и Казахстане.

Такое мнение в своей колонке для "Апострофа" российский оппозиционный политик Константин Боровой.

По его мнению, Кремль обязательно использует проведение в России такого крупного спортивного мероприятия как Чемпионат мира по футболу для очередного проявления агрессии.

"Если не во время него, то немногим позже, когда Путину удастся чуть-чуть "подремонтировать" свой имидж. Путин не собирается меняться. Где будут эти преступления – в Украине, Сирии, Молдове, Грузии или даже Казахстане – предсказать сложно, потому что Путин бьет по слабым местам", - добавил политик.

Напомним, также Боровой рассказал, как Путин пошел на хитрость с ЧМ-2018.