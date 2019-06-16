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Кризис в Оманском заливе: у Трампа заговорили о войне с Ираном

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США рассматривают все возможные варианты ответа на "воинственные действия" Ирана, в том числе военный.

Об этом заявил сегодня госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ситуацию после взрывов на нефтяных танкерах в Оманском заливе, пишет Росбалт. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к этим атакам.

Миссия Штатов состоит в сдерживании других стран, и для этого они готовы предпринять необходимые действия, отметил Помпео. Дипломат подтвердил, что в Белом доме обсуждали военные действия против Ирана.

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Горящий танкер

Горящий танкер

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Два танкера пострадали от взрывов у побережья Ирана 13 июня. Один из них был под флагом Панамы, другой — под флагом Маршалловых островов. Среди членов экипажа были 11 россиян, они не пострадали.

Стоит отметить, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Он призвал мировое сообщество остановить агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок. Если до этого стоимость черного золота стремительно снижалась и достигла пятимесячного минимума в $59 (Brent, по состоянию на открытие торгов 13 июня), то сразу после происшествия цена взлетела почти до $62.

  • В России уже заявили, что ситуация в Оманском заливе может расшатать основы мировой экономики.

  • Иран же отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

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Иран
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Golan Sim
Golan Sim
Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пин.досов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой войны. Первый шаг был сделан 11.09. 2001г. путём эффектного теракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме война, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пи.ндосовский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Golan Sim, тупой баран методичку, высунув язык, переписало...С ошибками, не понимая - про шо тут воду в ступе толочь?
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