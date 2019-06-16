Кризис в Оманском заливе: у Трампа заговорили о войне с Ираном

США рассматривают все возможные варианты ответа на "воинственные действия" Ирана, в том числе военный.

Об этом заявил сегодня госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ситуацию после взрывов на нефтяных танкерах в Оманском заливе, пишет Росбалт. Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к этим атакам.

Миссия Штатов состоит в сдерживании других стран, и для этого они готовы предпринять необходимые действия, отметил Помпео. Дипломат подтвердил, что в Белом доме обсуждали военные действия против Ирана.

Горящий танкер Вести

Два танкера пострадали от взрывов у побережья Ирана 13 июня. Один из них был под флагом Панамы, другой — под флагом Маршалловых островов. Среди членов экипажа были 11 россиян, они не пострадали.

Стоит отметить, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Он призвал мировое сообщество остановить агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок. Если до этого стоимость черного золота стремительно снижалась и достигла пятимесячного минимума в $59 (Brent, по состоянию на открытие торгов 13 июня), то сразу после происшествия цена взлетела почти до $62.

В России уже заявили, что ситуация в Оманском заливе может расшатать основы мировой экономики.

Иран же отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!