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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Криза у Венесуелі: Росію поставили перед вибором

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Ще в середині грудня минулого року я звертав увагу на надзвичайно конфліктну ситуацію у Венесуелі,візит президента цієї країни Малуро до Москви і особливо те,що відбулося після його зустрічі з Путіним - два важких стратегічних бомбардувальники ТУ-160м у супроводі АН-124 та інших літаків приземлились на одному із аеродромів Венесуели.

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Це був виклик і достатньо зухвалий для США.

І от наступила розв’язка.

В Венесуелі Майдан .

Народ цієї країни скинув Малуру і до влади фактично прийшла опозиція,яку вже підтримали США,Аргентина,Бразилія і інші країни цього регіону.

Підтримала опозицію і Україна і Гоузія. Але Путін підтримує Мадуро.

Що далі?

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Деякі зухвалі російські політики і кремлівські пропагандисти з центральних російських телеканалів закликають владу Росіі діяти адекватно як США.

Тобто,США не могли стерпіти,що поруч з ними була країна яка загрожує безпеці США, а тому вони пропонують взамін Венесуели вдарити по Україні?!

І захопити не тільки Крим чи окремі райони Донбасу - а всю Україну.

Скільки можна терпіти нинішню владу України?

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Вони вважають, що Венесуела вже втрачена для Росіі, що Росія програла США. Разом з геополітичним програшем Росія втратила і велечезні інвестиції які були вкладені в нафтову галузь цієї країни ,а це майже 20 млрд.доларів.

Крім цього, Росія поставила Венесуелі ще і зброю на 11 млрд.доларів.

Все це разом виглядає дуже великим програшем для Росії.

Але це не головна проблема для Росії.

Головна проблема - це нафта Венесуели.

У разі якщо США візьмуть цю країну під щільний контроль і якщо венесуельська нафта вийде у великих обсягах на світовий ринок - Росію чекає дуже серйозне потрясіння.

Фінансово- економічна,а може і політична криза.

У будь-якому випадку події у Венесуелі можуть мати дуже важливі наслідки у всьому світі.

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