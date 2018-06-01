Критики Евросоюза: ко власти в Италии пришло новое правительство

В четверг, 31 мая, Джузеппе Конте, который станет премьер-министром Италии, объявил состав своего кабинета.

Затянувшийся политический кризис в стране, по мнению политиков, пришел к завершению, пишет La Repubblika.

Переговоры касательно кандидатур министров длились четыре часа, и, в результате, имена стали известны.

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Переговоры по новому Кабинету министров Италии La Repubblika

Так, опубликован полный список из 18 чиновников. Пять из них - женщины.

Своими заместителями Джузеппе Конте решил назначить представителей партий, выступавших с критикой Евросоюза.

Так, вице-премьерами станут представитель популистского "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо, который будет отвечать за вопросы экономического развития, а также Маттео Сальвини из выступающей за пересмотр миграционной политики "Лиги", который получит пост министра внутренних дел.

Министром финансов станет экономист Джованни Триа, а отвечать за отношения с Европой будет Паоло Савона, который считается евроскептиком. Министром иностранных дел станет Энцо Моаверо-Миланези, в 2011-2014 годах занимавший пост министра по делам Евросоюза.

"Мы будем работать решительно, чтобы улучшить условия жизни всех итальянцев. Сложный путь закончился,это была хорошая работа для всех", - сказал будущий премьер после переговоров.

28 мая стать премьер-министром Италии президент предложил экс-главе МВФ Карло Коттарелли. Однако последний в результате вернул мандат на формирование правительства.

Джузеппе Конте официально вступит в должность в пятницу, 1 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Итальянцы выбирали 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

В ходе голосования полуголая активистка Femen набросилась на бывшего премьер-министра Берлускони, который представляет праволиберальную партию "Вперед, Италия!".

По раскладам СМИ, наиболее вероятным вариантом формирования итальянского правительства после выборов была большая коалиция из Демократической партии и движения "Вперед, Италия".

5 марта бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци официально заявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии после неудачи на парламентских выборах.