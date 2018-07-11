Кричу "Слава Украине!" Российский коммунист сделал неожиданное признание

Депутат нелегитимной Государственной Думы России от КПРФ Леонид Калашников заявил, что также часто использует приветствие "Слава Украине!", но адресует его только некоторым городам (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он нагло "перекроил" границы Украины, подчеркнув, что для него она является "Великороссией". Свою маразматичную речь одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я тоже кричу "Слава Украине!", например, которая находится на Донбассе, в Днепре, в Харькове или в Одессе. Это тоже Украина, но для меня это Украина через дефис "Великороссия", для вас это Украина, которую вы понимаете по-своему", — обратился он к украинскому политологу Вадиму Карасеву, также находящемуся в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский пропагандист, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин озвучил бредовое заявление о том, что приветствие "Слава Украине!" является незаконным.