Кричали "Слава Украине!" Белорус с сине-желтой лентой вызвал ажиотаж в Минске

Белорусский студент Сергей Грудницкий провел социальный эксперимент в Минске, прикрепив на рюкзак сине-желтую ленту.
Как выяснилось, граждане Беларуси почти не восприимчивы к российской пропаганде. К Украине они относятся чаще с симпатией или нейтрально, передает Spektr.by.
Уточняется, что Сергей столкнулся с агрессией лишь несколько раз – со старшим поколением, которое смотрит телевизор.
"Большинство незнакомых людей, с которыми мне пришлось столкнуться, принимали меня за туриста из Украины. Чуть реже считали беженцем или иностранным студентом. В университете к данному проявлению моей гражданской позиции отнеслись более чем спокойно: ни один преподаватель не сделал замечание по поводу ношения элементов другой нации", – пояснил студент.
Он добавил, что продавцы, увидев ленту, предлагали товары украинского производителя.
"Почти каждая вторая продавщица указывала на изделия популярной шоколадной фабрики, а одна даже призналась, что "хоть этот шоколад и от врагов России, но вкуснее, чем российский". Реакция прохожих на улицах Минска была самой разнообразной. Молодежь не преминула крикнуть в спину "Слава Украине!" – рассказал Грудницкий.
Люди преклонного возраста эту радость не разделяли и вместо лозунгов иногда выкрикивали проклятия. В метро произошел самый странный случай.
Украина и Беларусь
иллюстрация
"На платформе подошел интеллигентный на вид мужчина средних лет с сумкой для ноутбука на плече и поинтересовался, с какой целью мой рюкзак дополняет желто-голубая деталь. Когда я объяснил свою позицию, он начал требовать снять украинскую ленту, а на ее место повесить "георгиевскую". Последняя, к слову, болталась на его сумке, поэтому кроме слов мужчина смог еще и продемонстрировать ее. Чтобы не усугублять ситуацию, я спокойно кивнул и отошел в сторону", – поделился студент.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минске власти запретили проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля.
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