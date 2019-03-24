|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Кричали "Слава Украине!" Белорус с сине-желтой лентой вызвал ажиотаж в Минске

1.4тЧитать материал на украинском

Белорусский студент Сергей Грудницкий провел социальный эксперимент в Минске, прикрепив на рюкзак сине-желтую ленту.

Как выяснилось, граждане Беларуси почти не восприимчивы к российской пропаганде. К Украине они относятся чаще с симпатией или нейтрально, передает Spektr.by.

Уточняется, что Сергей столкнулся с агрессией лишь несколько раз – со старшим поколением, которое смотрит телевизор.

Кричали "Слава Украине!" Белорус с сине-желтой лентой вызвал ажиотаж в Минске

"Большинство незнакомых людей, с которыми мне пришлось столкнуться, принимали меня за туриста из Украины. Чуть реже считали беженцем или иностранным студентом. В университете к данному проявлению моей гражданской позиции отнеслись более чем спокойно: ни один преподаватель не сделал замечание по поводу ношения элементов другой нации", – пояснил студент.

Он добавил, что продавцы, увидев ленту, предлагали товары украинского производителя.

Новости
Беларусь и Россия заключат крупную сделку на 30 млрд: что о ней известно

"Почти каждая вторая продавщица указывала на изделия популярной шоколадной фабрики, а одна даже призналась, что "хоть этот шоколад и от врагов России, но вкуснее, чем российский". Реакция прохожих на улицах Минска была самой разнообразной. Молодежь не преминула крикнуть в спину "Слава Украине!" – рассказал Грудницкий.

Люди преклонного возраста эту радость не разделяли и вместо лозунгов иногда выкрикивали проклятия. В метро произошел самый странный случай.

Украина и Беларусь

Украина и Беларусь

иллюстрация

"На платформе подошел интеллигентный на вид мужчина средних лет с сумкой для ноутбука на плече и поинтересовался, с какой целью мой рюкзак дополняет желто-голубая деталь. Когда я объяснил свою позицию, он начал требовать снять украинскую ленту, а на ее место повесить "георгиевскую". Последняя, к слову, болталась на его сумке, поэтому кроме слов мужчина смог еще и продемонстрировать ее. Чтобы не усугублять ситуацию, я спокойно кивнул и отошел в сторону", – поделился студент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минске власти запретили проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А зачем он прикрепил прапор Брауншвейг-Люнебурга?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Чуть реже считали беженцем или иностранным студентом" или дауном. В Москве вообще никто не заметит.)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения