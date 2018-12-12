Кремль не спешит возвращать украинских моряков и корабли, захваченные в Керчи 26 ноября, вопреки обращениям из многих стран. Скромные акции в защиту украинских моряков в Петербурге и Москве он привычно игнорирует. В Кремле получают садистское удовольствие и от захвата кораблей, и от просьб освободить моряков. Его обитатели мнят себя богами и вершителями судеб людей, и несколько разочарованы, что не все их просят дипломатично, как Меркель и Макрон.

Украина ввела военное положение. Трамп говорит языком ультиматумов: не встречусь, пока не освободите, и точка. Литва ведёт себя как коллективный Трамп. Эрдоган один раз сказал 1 декабря "Освободи", и с тех пор молчит. Из-за него РИА "Новости" пришлось 7 декабря запустить фикцию "новости" с заглавием "Эрдоган просит Путина освободить моряков Украины" и пересказать разговор 1 декабря на G-20. Все крупные СМИ РФ и один маленький азербайджанский сайт её повторили, но в турецких и англоязычных СМИ её нет. Зато кремлёвским приятно: сам Эрдоган нас просит. Медики такие "новости" называют "мастурбацией". Смотрят в Кремле на портрет Эрдогана, делают кое-какие движения, и восклицают в экстазе: "О, Эрдоган просит!". Это вдвойне приятно, когда 7 декабря принимаешь у себя Ципраса, премьер-министра Греции, прилетевшего выразить неудовольствие тем, что РФ продаёт оружие Турции. Из-за армяно-азербайджанского затишья в Москве ищут новый источник вдохновения для своих шаловливых лап, и надеются найти его в греко-турецких отношениях.

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В Кремле не спешат освобождать моряков не так из-за своих садистских наклонностей и эротических комплексов, как из прагматического интереса, но одно другому не помеха. В Москве крайне заинтересованы в том, чтобы провести показное судилище над моряками Украины для достижения трёх целей.

Первая, чтобы доказать себе и миру, что Крым – это территория РФ, и плевать, что весь мир называет это оккупацией. Вторая, чтобы убедить себя в том, что Трамп тоже "чмо", как и Обама. Третья, использовать это судилище как информационный инструмент для вмешательства в выборы президента в Украине.

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По мнению Кремля, если он может позволить себе захватывать граждан Украины и имитировать процедуру суда над ними, то это равнозначно легитимности владения им Крымом. Этим Кремль создаёт прецедент, который, как он надеется, станет практикой по истечении некоторого времени. "Пробным камнем" в этой стратегии был арест в мае 2014 г. граждан Украины Сенцова и Кольченко по надуманному предлогу, и последующий за ним затяжной так называемый "суд". Кремлю сами Сенцов и Кольченко абсолютно не интересны. Он их с радостью отпустит, если Украина, ООН, ОБСЕ или, по крайней мере, Науру, письменно обратятся в Кремль с просьбой о помиловании. Факт такого письма он сможет трактовать как юридическое признание автором оккупации, которая тем самым в глазах Кремля перестаёт быть оккупацией. В этой трактовке с Кремлем согласится любой юрист-международник, что и стало проблемой для Молдовы, севшей за стол переговоров с подставными лицами Кремля в Тирасполе. Отсюда и навязчивое требование Кремля, чтобы правительство Украины вело переговоры с политическими фирмами-однодневками "ДНР" и "ЛНР", которых несколько лет пыталась поглотить другие фирмы-однодневки – "Новороссия" и "Малороссия". Украина с таким же основанием может начать переговоры с Кубанской народной республикой, с династией Романовых и даже с Золотой Ордой, благо, потомков у Чингисхана ещё больше, чем у Романовых. Но ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и другие международные структуры прошений о помиловании для Сенцова и Кольченко в Кремль не шлют, а организовать его от Науру в МИД и в Службе внешней разведки РФ не додумались. А зря.

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Весной 2018 г. такое прошение было бы Кремлю очень кстати в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. В Кремле очень волновались, что на фоне олимпийского скандала с "мочой русских", чемпионат у него отберут или как минимум бойкотируют по полной программе. Но чемпионат оставили, а бойкот был очень поверхностным. Госдеп США лишь рекомендовал гражданам на него не ездить, но не запретил. Макрон прилетел на финал в Москву, вопреки собственным изначальным заявлениям. По странному или не странному совпадению международная компания за освобождение Сенцова, Кольченко и других похищенных Россией украинских граждан в этот момент достигла апогея. Ничего странного в этом совпадении не было, а были неофициальные договорённости об обмене Сенцова на чемпионат. Международная компания должна была облегчить Кремлю этот шаг и Сенцов очень символично объявил голодовку 14 мая – в день пятой годовщины своего ареста. Если в Кремле это соглашение выполнили бы, и к окончанию чемпионата Сенцова и ещё несколько человек отпустили, то всё закончилось бы лёгким хэппи эндом с привкусом спорта. Кремлю давали шанс начать выбираться из его крымской авантюры, не теряя при этом лица. Лавров не додумался до прошения о помиловании от Науру или ещё лучше – Абхазии, а ООН и остальные его не присылали. В итоге не удалось легализовать, пусть и условно, ни Абхазию, ни Крым и начать пытаться рассказывать в тысячный раз о "референдуме", проведенном автоматчиками стахановскими темпами.

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Вместо этого в Кремле решили продолжать отрываться по полной под обновлённым в марте брэндом "Путин". Не выбрасывать же его сразу через три месяца после обновления на "выборах". Поэтому Кремль не только нарушил эту договоренность, но решил ещё и поднять ставки, ссылаясь на Минское соглашение об обмене "всех на всех". С августа в российских СМИ стали зондировать тему обмена Сенцова на гражданина РФ Виктора Бута, арестованного в Таиланде в 2008 г. и осужденного в 2012 г. в США. У Бута длинный список серьёзных грехов, в том числе продажа оружия террористам, на чём его и взяли с поличным. В прессе РФ его попытались назвать "узником совести", но быстро поняли, что это "дохло", и переключились на Марию Бутину, арестованную в США просто за шпионаж. От идеи такого обмена Кремлю пришлось отказаться, так как США с РФ в Минске ничего не подписывала, а заявить, что США и РФ находятся в состоянии войны в Кремле не решились. Тем более, что Бутину будут судить не столько за шпионаж, сколько за то, что занималась им без лицензии, не зарегистрировавшись как иностранный агент. К декабрю она пошла на сделку со следствием, так что ещё одна Анна Чапман, а не узница совести.

Кремль нагло "кинул" Трампа и остальных с освобождением украинцев и ждал, что прилетит в ответ. Надавить на Кремль в этом не удалось даже их массовой голодовкой в российских тюрьмах. Кремль продолжает "прощупывать" Трампа. Его обитателям очень хочется узнать, насколько решительными могут быть Трамп и Пентагон. В Сирии в 2017 г. они получили ответ на это "Томагавками" и успокоились. В Москве поняли Трамп – это не Обама, но желание убедить себя, что Трамп, лишь не на много решительней Обамы у осталось. В Сирии кремлёвские решили больше не проверять это методом "втыка", так как точно знают, что из-за её удалённости проигрывают без вариантов. Весной, для полной уверенности в этом, попытались под видом ЧВК сходить в атаку за Евфратом и угомонились.

Теперь им интересно узнать: а как в Украине? Именно для этого Путин и порассуждал провокационно в Сочи о рае и ядерной войне. С 7 декабря российские и аффилированные с ними СМИ занялись помимо информационной мастурбации ещё и самоуспокоением под заголовком "Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе". Об этом якобы сказал на дискуссионной площадке в "Вашингтон пост" Джозеф Данфорд, председатель объединённого комитета начальников штабов США. Как и с Эрдоганом, в Кремле выдают желаемое за действительное. Складывается впечатление: кремлёвским не терпится узнать, что такое надо сделать, чтобы Пентагон разбомбил если не Москву, то хотя бы Ростов-на-Дону или Петербург. "Прощупывать" Трампа продолжают в Керчи.

О своей третьей цели – использовать судилище для вмешательства в выборы, Кремль говорит открыто с момента захвата моряков. Спектакль "Суд над моряками" в Кремле начнут играть вскоре после 26 января, в самый разгар избирательной компании в Украине. На практике спектакль уже неофициально идёт по старому советскому сценарию: "Это всё придумал Черчилль в 18-ом году". Только теперь Порошенко вместо Черчилля и год заменили на 14-ый.

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Этот спектакль нужен и для внушения крымчанам, что РФ вломилась на полуостров навечно, для чего и пытаются его исподволь переименовать в Тавриду. Смысл такого переименования – татар в Тавриде быть не может, только тавры и заезжие греки. Кремлём и Россией овладела мания вызывать разных духов прошлого. Если кремлёвские медиумы вызывают из имперских соображений дух наместничества Новороссия, или дух Донецко-Криворожской республики и дух Малороссийского приказа, учреждённого Петром I, то российские обыватели решили вызвать дух СССР. Решили вызвать специфически в виде "профсоюза живых граждан СССР", которых противопоставляют "мертвым гражданам мёртвой РФ". Если Кремль вызывает духов из своих имперских амбиций, то обыватели вызывают дух СССР, чтобы не платить за коммунальные услуги. "Профсоюз живых граждан СССР" это разрешает.

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Всё это напоминает идею мусульман в Сомали, в Афганистане и некоторых других странах о возврате к жизни по законам шариата и его судов. В Сомали её полностью реализовали, правда, исчезло само Сомали. В Карелии собираются отметить в 2020 г. 80-летний юбилей шестнадцатой советской республики – Карело-финской, чем нервируют Кремль. В Кремле и сами не против время от времени вызвать дух СССР, но дух Карело-финской ССР не заказывали. Коммунисты и "левые" по традиции вызывают духи Ленина, Сталина и Троцкого. Поклонская и патриарх Гундяев вызывают дух Николая II с семьёй и Матильдой Кшесинской. Гиркин и его "Комитет 25 января" бредят Деникиным и духом царской российской армии. Командование самой российской армии до сих пор ещё воюет с немцами на Донбассе, а вице-адмирал Игорь Мухаметшин – лично с Кантом. Адмирал против Канта, – одного этого достаточно, чтобы поставить диагноз РФ.

"Призраки бродят по России", – мог бы написать Маркс в таком диагнозе, если бы сам не был призраком. Над РФ можно было бы лишь весело смеяться, как над очень большим домом с привидениями, и даже организовывать туда коллективные экскурсии, если бы эти монстры и призраки качали бы только газ, а не права. Но они упорно пытаются заставить весь мир жить по своим странным правилам. Кремлёвские явно подобрались к той черте, у которой в дурдом "Россия" надо приглашать санитаров из Пентагона и других служб. Сами там монстры и призраки не угомонятся.

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