Депутат Государственной Думы России от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что обсуждал с сирийским диктатором Башаром Асадом возможность "наладить пассажиропоток между Севастополем и Тартусом для обмена туристами".

Я уж и не знаю, чего в этом заявлении господина Белика больше – цинизма или глупости, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии". Хорошо, я не буду рассказывать ему, как Севастополь после российской аннексии постепенно теряет даже тот туристический потенциал, который был у него до прихода оккупантов, и превращается в провинциальную военную базу с соперничающими за "потоки" кланами московских "комиссаров" и "ветеранов" спецоперации по захвату Крыма. Но в этом городе пока что хотя бы войны нет! А Тартус?

Я на всю жизнь запомнил диалог с одной дамой-депутатом Государственной Думы России, которая после поездки в Косово (тогда еще эта территория находилась под контролем Белграда) искренне изумилась моему замечанию, что в крае проживает многочисленное албанское большинство, а этнических сербов там всего несколько процентов. Ну хорошо, можно не заметить албанцев, чрезвычайного положения, конфликта – но это, оказывается, еще не пик неосведомленности российских депутатов. Потому что войну – самую настоящую войну – тоже можно не заметить!

Им, получается, все равно, с какой "горячей точкой" "обмениваться туристами", – лишь бы считалось, что Кремль выиграл войну

Если посмотреть на карту Сирии, сегодня она выглядит лоскутным одеялом этнического и религиозного конфликта. Даже в районах, отвоеванных армией Асада при помощи России и Ирана, районах, "отутюженных" российской авиацией и "зачищенных" головорезами из "Хезболлы" и Корпуса стражей исламской революции, сохраняется высокая вероятность новых вооруженных выступлений против опостылевшей диктатуры. И вот в эту страну Дмитрий Белик хочет отправлять туристов, которых еще недавно боялись отправлять в Египет или Турцию. Сирия точно безопаснее Египта или Турции? Или мне показалось?

Можно, конечно, было бы написать, что российская пропаганда не имеет границ. Но, похоже, границ не имеет безразличие российских власть предержащих к своим соотечественникам. Им, получается, все равно, с какой "горячей точкой" "обмениваться туристами", – лишь бы считалось, что Кремль выиграл очередную войну и сохранил у власти очередного диктатора.

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