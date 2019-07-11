"Кремлевский старец" пошел в бой: найден показательный нюанс событий в Грузии

В Тбилиси разворачивается реализация и "обкатка" сценария "управляемого хаоса", конечной целью которого является приход к власти в Украине, Грузии и Молдове "дружественных РФ режимов".

Такое мнение высказал военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook. По его словам, после скандала с оскорблением президента России Владимира Путина в Грузии проходят "майданы" и "антимайданы", а сами грузины опасаются начала гражданской войны.

"Сегодня еще сложно сказать, насколько Кремль спровоцировал или участвовал в создании сюжета "Рустави-2", но спич Габунии был использован правящим режимом на полную для мобилизации своих сторонников и дискредитации оппозиции, что в итоге вылилось в начало грузинского варианта "антимайдана", – написал он.

Протесты в Грузии riafan.ru

По мнению эксперта, также показательной была реакция Путина, который сразу же притворился "миротворцем".

"Кремлевский старец почти сразу же показательно "заблокировал" инициативу о санкциях в отношении Грузии. Просто добрый и незлопамятный дядюшка Пу. По замыслу которого, после таких слов и действий должен последовать доклад: сценарий СВР РФ успешно отработан!" – написал Машовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", – разразился он.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста. В стране начались массовые протесты.

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