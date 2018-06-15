Силы Черноморского флота России были приведены в полную боевую готовность. - Ред.

В этом нет никаких особых сенсаций, в том, что объявлена боеготовность. Это старая совковая привычка, которая перенеслась и на российскую армию. Т.е. во время проведения особенных мероприятий в стране войска приводились в повышенную боевую готовность.

Здесь интересно то, что информация об этом кинута самими россиянами и ими же разгоняется. Более того, как мы сообщали сегодня в сводке, в повышенную готовность на время чемпионата мира приведены и так называемые МГБ и МВД квазиреспублик на Донбассе, не имеющие абсолютно никакого отношения к футбольному первенству. Так Россия играет свою игру накачиванием истерии вокруг собственной провокации, собственного информационного вброса, что Украина пойдет в наступление. Это психологическое давление и возможны всяческие провокации, чтобы показать всему миру – это "хунта" начала. Т.е. это антураж для выдуманного российской пропагандой наступления ВСУ в период чемпионата мира и, конечно же, игра мышцами кремлевского маньяка, угрожавшего нас лишить государственности.

Бряцание железом проходит под благовидным предлогом, когда в России проводится тот чемпионат мира, который должен был быть бойкотированным, но он легализуется, в том числе высокими должностными лицами ООН. В связи с чемпионатом внимание ведущих мировых СМИ сейчас приковано к РФ, и кремлевским специалистам в случае чего будет делом техники подавать нужную информацию "от первоисточников" многочисленному пулу журналистов.

У нас пятый год войны. Мы уже привыкли, что наш агрессор всегда изображает из себя жертву и под этим соусом совершает гадости против нашей страны. Поскольку война не обычная вооруженная агрессия, а гибрид, в котором задействованы еще и информационные рычаги, то надо быть готовым ко всему. От нашего неадекватного соседа можно ожидать чего угодно.