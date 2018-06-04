Пост про Ксению Собчак и Григория Явлинского, на самом деле.

Явку на выборах президента России в 2018 году завысили в два-пять раз (!!!), сообщила "Новая газета" в понедельник, 4 июня, со ссылкой на активистов и наблюдателей, которые сравнили официальные данные по явке с количеством людей, опустивших бюллетени в урны на записях камер наблюдения:

Я не признаю итогов этой преступной спецоперации. Зато признаю статью 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы для Путина, Кириенко, Памфиловой и их ОПГ.

Новости Обыкновенная политическая проститутка

Теперь насчёт Собчак и Явлинского, бывших официально зарегистрированных кандидатов в президенты. Они – т.н. "надлежащие истцы" для огромного разнообразия судебных исков по этому поводу: во-первых – исков против ЦИК, по поводу изначально незаконной регистрации Путина В.В. в качестве кандидата в президенты, во-вторых – сейчас, также против ЦИК, по поводу расследования "Новой газеты" и других доказательств массовых фальсификаций.

Выборы должны быть признаны несостоявшимися, и за этим должны последовать уголовные процессы по целому букету уголовных статей. Конечно, при захвате власти путинской ОПГ это невозможно, но сами иски возможны – от Собчак и Явлинского.

Но Ксения Собчак и Григорий Явлинский уже доказали, что они – кремлёвские мурзилки, и никаких реальных исков от них нет и не будет. Собчак и Явлинский – сами члены путинской ОПГ. Как и их соратники по предвыборным штабам и партийным принадлежностям. И это мы запомним, и этого не забудем и не простим.