На фоне продолжающегося героического сопротивления беларусов диктатуре Лукашенко лидеры ведущих политических партий Европарламента наконец-то выступили с совместным заявлением, в котором официально объявили о своем непризнании Александра Лукашенко избранным президентом и указали, что рассматривают его как персону нон грата в Евросоюзе. Тем временем окончательная позиция Москвы в отношении Батьки до сих пор не ясна, пишет Ксения Кириллова для dsnews.ua.

"Наш сукин сын"?

Формально Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил белорусского диктатора с так называемой "победой" на выборах. Однако, похоже, что на данный момент его поддержка со стороны Кремля ограничилась только этой формальностью. Складывается впечатление, что Москва сама не может решить, стоит ли ей заступаться за одиозного лидера, стремительно теряющего легитимность как во внешнем мире, так и в глазах собственных граждан.

Если внимательно изучать заявления российских пропагандистов и околовластных политологов, складывается впечатление, что Россия рассматривает как минимум несколько вариантов действий. Это может быть как вооруженное вторжение (притом необязательно на стороне Лукашенко, но и в рамках "цхинвальского сценария", то есть введения "миротворцев" под предлогом защиты людей и прекращения кровопролития), так и попытки "посредничества" при мирном урегулировании конфликта белорусского общества с властью (как в сочетании со сдержанной поддержкой Лукашенко, так и без таковой).

Сразу после выборов в российском информационном пространстве начала преобладать точка зрения, что Лукашенко – это "наш сукин сын", и является "меньшим злом" в сравнении с "цветными революциями" и риском упустить Беларусь из орбиты российского влияния. При этом потеря Батькой легитимности рассматривалась как эффективный рычаг воздействия на него. Лучше всего данный подход был сформулирован журналистами околокремлевской газеты "Взгляд".

"Если Запад коллективно не признает, то вся многолетняя стратегия Лукашенко по нормализации отношений с трансатлантическими государствами для баланса российскому влиянию окажется под угрозой коллапса. К тому же сам Лукашенко после выборов уже не будет Батькой для значительной части населения страны. А значит, его возможности по противодействию российскому давлению будут ограничены – и тогда, только тогда он должен будет ответить за то, что сделал и наговорил", – откровенничают авторы.

Сам Лукашенко, со своей стороны, всячески поддерживал эту точку зрения, пытаясь доказать свою жизненную важность для Кремля.

"Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", – пытался он заверить восточного соседа.

В пользу этой позиции говорило и органическое неприятие российской правящей верхушкой любых форм протеста против власти, что заставляло их как минимум бессознательно сочувствовать брутальным способам зачистки митингующих и оправдывать самые зверские избиения и пытки. Более того, некоторые пропагандисты не скрывают – белорусские силовики действительно совершали немыслимые преступления и издевательства над собственным народом, однако это было, по их мнению, абсолютно правильным решением.

"Лукашенко добился того, что вся эта полицейщина не перейдет на сторону протестующих после всего того, что они натворили. Соответственно, не состоится революции. Это же самое страшное – что они объединятся, а в результате этих действий они никогда не объединятся. Это очень хитрый ход, я бы даже сказала, мудрый", – рассуждала в эфире центрального российского канала одиозная ведущая Ольга Скабеева, очевидно, втайне надеясь на подобную же "мудрость" российских властей. Ей вторила и главный редактор RT Маргарита Симоньян, отмечающая, что теперь, когда силовикам "дали карт-бланш мочить все, что движется, и они с наслаждением это делают", они никогда не перейдут на сторону протеста.

Кремлевские метания

Однако, несмотря на на патологический страх российских элит перед любыми революциями, похоже, что лукашенковский шантаж и запоздалые заигрывания с Кремлем не убедили российское руководство в необходимости его поддержки. Можно выделить два главных аргумента, заставляющие Москву склоняться к "сливу" доставившего уже немало хлопот диктатора.

Во-первых, Кремль устами многочисленных аффилированных спикеров дает понять, что главным условием поддержки Лукашенко является фактическое присоединение Беларуси к России под видом "глубокой интеграции" в рамках Союзного государства. Однако многолетний опыт взаимодействия с Батькой показывает, что белорусский диктатор даже в ослабленном состоянии и на пике ухудшения отношений с Западом не поддается на уговоры Москвы и не желает разделять полноту власти ни с кем, включая Владимира Путина. Проще говоря, Кремль уже не доверяет Лукашенко.

Во-вторых, похоже, что в этот раз Москва не спешит повторять свою ошибку прошлых лет, делая ставку на непопулярного лидера и тем самым перенимая на себя обращенный против этого лидера общественный негатив. Именно такая ситуация сложилась в 2013-2014 гг., когда Кремль поддержал Виктора Януковича в Украине. Похожие последствия возникли и в 2016 г., когда Россия не только вмешивалась в американские выборы на стороне Дональда Трампа, но и открыто радовалась его победе, публично отмечая ее распитием шампанского в Госдуме. В результате все неприятие действующего президента США демократами и частью республиканцев обернулось против России, вылившись в новые санкции, закрытие двух консульств, многочисленные расследования каналов российского влияния и увеличение американской помощи Украине.

В данном же случае, как справедливо отмечают эксперты минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Москве невыгодно превращение антилукашенковского протеста в антироссийский, и потому Россия на данный момент пытается дистанцироваться от Батьки, ставшего слишком токсичным как в глазах мирового сообщества, так и собственного народа. На этом фоне достаточно показательны попытки российских политтехнологов представить массовое недовольство беларусов как "пророссийский, а не антироссийский протест".

Что касается российской пропаганды последних дней, важно отметить, что топовый пропагандист Владимир Соловьев продолжает жестко критиковать Лукашенко, припоминая все его "антироссийские выходки", а уже упомянутая Маргарита Симоньян, еще недавно восхищавшаяся "умной" тактикой государственного террора, репостит в своем Телеграм-канале пост журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, якобы приводящий письмо "пророссийского беларуса" о том, что Лукашенко годами действует как враг "русского мира", и что даже белорусские националисты мечтают о российском вторжении.

Тем временем председатель совета директоров и основной акционер "Уралхима" Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета уже призвал создать Комитет спасения Беларуси и призвал Лукашенко к переговорам с оппозицией. Словом, складывается впечатление, что, как еще до выборов предсказывали эксперты белорусского Центра политической конъюнктуры, Лукашенко перестал быть незаменимым для России. Аналитик Центра Олег Игнатов предполагает, что Москва даже может вступить в переговоры с Западом, чтобы согласованно провести процедуру отстранения Лукашенко от власти на манер того, как в 2019 г. происходило отстранение от рычагов политического влияния молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Возможности подобных переговоров не исключает и Центр стратегических и внешнеполитических исследований.

Неожиданные союзники

Тем временем, пока Кремль старается мягко дистанцироваться от белорусского диктатора и убедить Запад в том, что не собирается вводить войска по его просьбе, внутри самой России сформировалась прослойка искренних сторонников Лукашенко. Ключ к этому явлению лежит в уже описанном ранее феномене, когда на фоне падения рейтинга Путина внутри России, снижения уровня жизни и роста недоверия властям пропагандистские конструкции Кремля стали оборачиваться против него. Проще говоря, многие представители так называемого "глубинного народа" продолжают верить в насаждаемые пропагандой конспирологические теории о "враждебном Западе", "заговоре глобалистов" и "Мировом правительстве, стремящемся уничтожить русскую идентичность", однако на этом фоне начинают воспринимать российские элиты как "слишком прозападные" и "недостаточно патриотичные".

Сначала это проявилось в росте популярности образа Иосифа Сталина как одного из символов, не столько поддерживающих Владимира Путина, сколько противопоставляемых ему. Следующим ударом по Кремлю стал коронакризис, когда выяснилось, что треть россиян не верит в реальность эпидемии. Причины этого во многом связаны с обилием распространяемых пропагандой конспирологических теорий (в том числе явно рассчитанных на западную аудиторию) о "заговоре глобалистов и создании фейковой пандемии". Соответственно, российские власти, вынужденные, как и другие правительства, прибегать к карантину и последующей вакцинации, начали восприниматься в глазах многих обывателей как "агенты Запада".

Похожая ситуация сложилась и вокруг Лукашенко. Многолетняя пропаганда, внушающая россиянам патологический страх перед "цветными революциями", совпала с кризисом доверия собственным властям и ростом популярности радикальных идеологов, вроде болгарского конспиролога Пламена Паскова. В своих видео Пасков поет оды Лукашенко, клеймит "организуемый Западом белорусский майдан", и с сожалением отмечает, что "российская верхушка содействует" этому "майдану".

В результате поклонники подобных конспирологов готовы занять сторону Лукашенко вопреки интересам собственных властей, и любят белорусского диктатора гораздо больше, чем его любят на родине. Однако на практике помочь своему любимцу, к счастью для многих, эти люди уже не смогут.

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