"Кремлевская сотня вместо Небесной": сбежавший в РФ экс-нардеп осквернил память Героев Майдана

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, осквернил память Героев Майдана, цинично пошутив, что Украине следует создать вместо Небесной Сотни кремлевскую сотню (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Жестокое и неуместное высказывание он позволил себе в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Не дотянули они чуть-чуть — надо кремлевская сотня, чтобы была. У них есть Небесная Сотня, сейчас им еще надо кремлевскую сотню нарисовать, понимаете? Для полного формата. Там, кстати, многие сейчас хотят туда попасть для повышения рейтинга. Но это в качестве шутки", — грубо высказался Марков, продвигая свою идею как выгодный Москве политический проект, у которого якобы есть сторонники в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беглый экс-нардеп оскорбил украинскую армию, заявив, что большинство ее военнослужащих при встрече с россиянами охотно перешли бы на их сторону и "побратались".