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9 января • обновлено в 16:39
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Кремлевская бутылка Путина

2.5т

Эстонские медиа утверждают, что канцелярия президента страны Керсти Кальюлайд отправила назад в посольство России в Таллине бутылку крымского шампанского, подаренную к юбилею главы государства.

Разумеется, можно было бы посчитать, что в дипломатическом ведомстве особо не затруднялись себя выяснением происхождения подарков для руководителя соседнего государства. Но только не в случае с Крымом. Понятно, что и сам подарок – никакая не случайность, и утечка информации об отказе от этого подарка не могла появиться просто так, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Кремль "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш"
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Новости Крымнаша. Украина для Крыма — рай, который предали за бусы, как папуасы

Москва предпринимает все возможные и невозможные меры, чтобы заставить мир признать законность оккупации Крыма. ​Включает представителей оккупационных властей полуострова в российские официальные делегации. Устраивает различные мероприятия общественного и культурного характера. И вот, как видим, "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш". И если все получится, можно будет потом рассказать, что тот или иной политик не побрезговал вином из Крыма, а однако же никак не признает того неоспоримого факта, что полуостров – часть Российской Федерации.

Но ничего не будет получаться по одной простой причине. В мире никто не готов согласиться с вопиющим нарушением международного права, на которое в 2014 году пошли российские власти. Если принять за данность, что одна страна может присоединить к себе территорию другой без ее согласия, это вновь отбросит человечество на столетие назад, к временам Первой и Второй мировых войн, когда господствовало право силы, а не сила права. Жертвами такого отношения к международному праву стали десятки миллионов человек, многие европейские города превратились в руины, миллионы их жителей стали беженцами или перемещенными лицами. И да, аннексия Крыма - это прямое продолжение этих трагических событий, это возвращение к кошмару, от которого мы все, казалось бы, смогли отойти на относительно безопасное расстояние в 1945 году. И то, что начала это возвращение в ад страна, жители которой десятилетиями оправдывают любые преступления собственной власти сакраментальным "лишь бы не было войны" – горькая насмешка истории.

Поэтому дело вовсе не в самой бутылке и ее содержимом – вне всякого сомнения, крымские игристые вина отличаются отменным вкусом. Дело в том, что эта бутылка символизирует.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник: Крым. Реалии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вино урожая 2011 года, ето щире украинське выно!
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Просто таким образом кремлевская гопота проверяла президента Эстонии на вшивость и президент доказала что является человеком чести и что ворованное ей не нужно.
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Junio Van
Junio Van
Chernoknizhniy Igor, дыбылко, какое ворованное? это российское шампанское! заруби это под чубом ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Chernoknizhniy Igor, так ворованное же вернули в 2014 году...
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