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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

В Кремле от такого вселенского позорища мат-перемат

4.6т

Анатолий Чепига может войти в историю как самый рассекреченный российский разведчик. Анекдот-кошмар для любого шпиона:

- Кто это идет по Солсбери – такой неприметный и невероятно таинственный – с флакончиком для духов?

- Да это же Толик Чепига – герой России, агент путинского ГРУ, гуру спецопераций под педерастическим прикрытием! А его партнер по спец-сексу – товарищ Петров. Сейчас они отравят Скрипалей, и сделают это "через задницу", как приказало суровое начальство.

Сладкая парочка "Тупой и еще тупее" покорила новостную ленту всего мира. Про них слагают песни и стихи, журналисты соревнуются в заголовках, а блогеры – в фотожабах. В Кремле от такого вселенского позорища стоит мат-перемат, и вот уже Путин вынужден предъявлять морду кирпичом и, прикидываясь шлангом, проклинать "подонка и предателя Скрипаля". Хотя, по большому счету, Скрипаль этот – настоящее ископаемое: поддерживает "Крымнаш" и до сих пор не верит, что его траванули "вчерашние свои". Он-то по простоте душевной хотел помочь испанцам и выдать некоторые имена-пароли-явки "тамбовских" мафиози, крепко окопавшихся то ли в районе Мадрида, то ли Барселонщины. Вот тут-то его и накрыли парами "Новичка". Ведь с точки зрения пахана Путина – что такое раскрытие бандитской сети? Это – предательство родины. Родина-мать, по Путину, давно засела в воровской малине, облапанная уркаганами, где ей захорошело как никогда. Сидит себе, оттянутая и уквашенная, попивая нефть-матушку да припудривая носик аргентинским кокаином. А от ее светлого имени раздает указания дрезденский прощелыга, походя решая: пустить сегодня под нож облапошенных "пенсов" или подождать до завтра?

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У Кремля полное фиаско на всех фронтах

История с Солсберецкими балбесами проявила такой непрофессионализм хваленой "русской разведки", что, казалось, хуже быть не может. Но, как выяснилось, это был лишь первый провал в целой череде шпионских скандалов. Потянули за одну нить – зацепили вторую. И вот уже голландцы обвинили ГРУ в попытках кражи файлов о МН-17 и подготовке атаки на Организацию по Запрещению химоружия. В деле фигурируют уже не двое "сладких и противных" любителей парфюмерии, а четверо носителей дипломатических паспортов. Дерзкие ребята переоборудовали автомобиль под мобильный центр перехвата компьютерных сигналов. "Великолепную четверку" накрыли еще в апреле, но заявили об этом лишь сейчас, дабы намекнуть Кремлю, что пора бы завязывать с практикой подобных спецопераций.

Но Кремль уже не в состоянии остановиться. Приставка "спец", стоящая перед любым словом, событием или должностью в России уже давно перестала быть, собственно, приставкой, и превратилась в саму сущность, определяющую степень мутации. Так, спец-Президент мутировал в пахана, смотрящего за "российской зоной" и разруливающего "терки" ближайшего окружения; спец-силовичьё занялось криминалом; спецслужбы превратились в инструмент для мести и сведения счетов. Даже пресловутый "ядерный спец-чемоданчик" поставлен на стол для всеобщего обозрения во имя нагнетания вселенского спец-страха: "Не вздумайте даже соваться в нашу криминальную малину. Всех почикаем, весь мир ядреной феней отполируем".

Ну, а пока дипломаты ведут душеспасительные беседы с перевозбудившимися кремлевскими кокаинистами – в самой России обозначается переход от этапа "контролируемого хаоса" к акту второму: началу процесса распада. Этот процесс, как и предполагалось, начинается на Северном Кавказе. Противники обмена приграничными землями между Ингушетией и Чечней собрались 4 октября на площади в центре Магаса в ожидании рассмотрения Народным собранием соглашения о закреплении новой границы. Въезд в Магас со стороны Назрани был перекрыт. Люди большими пешими группами направились в столицу республики. На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух. По некоторым данным стрельба началась из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова.

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Путин в бешенстве, мир над ним смеется

Дело в том, что ни чеченцы, ни ингуши не могут являться хозяевами каких бы то ни было земель в победившем путинском спец-феодализме. Обещание, данное Путиным Кадырову, будет исполнено, а мнение местных жителей для феодалов неинтересно. Буквально сейчас Кремль запускает взрывной механизм серьезнейшего конфликта, в связи с чем может сдетонировать весь Кавказ, а вслед за ним – и вся Россия. Не сразу, а регион за регионом. Учитывая уровень прококаиненности кремлевских стратегов, рассчитывающих исключительно на силовой вариант удержания власти внутри страны и ядерный шантаж – на международной арене, систему начнет разрывать на части довольно скоро. И никто не сможет остановить или хотя бы взять под контроль нарастающий хаос. Акт второй грозит обернуться "югославским вариантом" на 1/7 части суши. С ядерными шахтами, с атомными электростанциями, с заводами по производству химоружия. С обезумевшим от наркоты "урководством" в центре, хамской гопотой в ООН и дебиловатыми спец-диверсантами на улицах европейских городов. Потому что нарастающий хаос невозможно удержать в границах, даже если изолировать его источник. Он выплеснется обязательно. Но ни в России, ни в Европе никто к такому развитию событий не готов. Значит, счет, который придется оплатить в период распада постсоветской империи, будет удвоен или даже утроен. И не только для России.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Сотника
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Комментарии на сайте не модерированы
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Какая патриотичная статья. И в конце раквизиты для перечисления бабла. Типа: понравилось, заплати мне, я еще и не такое могу написать.
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