Кремль затряс оружием: Россия разразилась громкой угрозой в адрес Европы

В Государственной Думе России заявили, что приостановление США выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) грозит эскалацией напряженности, в первую очередь в европейских странах.

Так заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа. В РФ назвали такой шаг со стороны США опасным.

"Прежде всего, решение США грозит эскалацией напряженности, возможной гонкой вооружения. И это опасность в отношении тех стран, где расположены соответствующие виды вооружения США, прежде всего стран Европы", — сказал Швыткин.

"Они, видимо, до конца еще не осознают всю ту ответственность за свои народы, которая ложится на их плечи", — добавил депутат.

В России также уверяют, что, в отличие от Соединенных Штатов, придерживались всех пунктов договора.

"У нас вызывает сожаление выход США из ДРСМД. Еще раз хочу отметить, что Соединенные Штаты начали нарушать положения договора задолго до выхода в отличие от России, которая полностью его соблюдает", — сказал Швыткин.

Зампред заявил, что РФ всегда готова к конструктивному диалогу с американскими коллегами, "но на это должно быть обращено внимание всех стран мирового сообщества".

Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что если США окончательно выйдут из ДРСМД, Москва оставляет за собой право на реакцию и ответные действия.

Иллюстрация. Вооружение России dokwar.ru

Напомним, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение Договора по РСМД. Он добавил, что союзники по НАТО поддерживают их в данном вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!