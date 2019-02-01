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/Новости мира

Кремль затряс оружием: Россия разразилась громкой угрозой в адрес Европы

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В Государственной Думе России заявили, что приостановление США выполнения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) грозит эскалацией напряженности, в первую очередь в европейских странах.

Так заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа. В РФ назвали такой шаг со стороны США опасным.

"Прежде всего, решение США грозит эскалацией напряженности, возможной гонкой вооружения. И это опасность в отношении тех стран, где расположены соответствующие виды вооружения США, прежде всего стран Европы", — сказал Швыткин.

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"Они, видимо, до конца еще не осознают всю ту ответственность за свои народы, которая ложится на их плечи", — добавил депутат.

В России также уверяют, что, в отличие от Соединенных Штатов, придерживались всех пунктов договора.

"У нас вызывает сожаление выход США из ДРСМД. Еще раз хочу отметить, что Соединенные Штаты начали нарушать положения договора задолго до выхода в отличие от России, которая полностью его соблюдает", — сказал Швыткин.

Зампред заявил, что РФ всегда готова к конструктивному диалогу с американскими коллегами, "но на это должно быть обращено внимание всех стран мирового сообщества".

Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что если США окончательно выйдут из ДРСМД, Москва оставляет за собой право на реакцию и ответные действия.

Иллюстрация. Вооружение России

Иллюстрация. Вооружение России

dokwar.ru

Напомним, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение Договора по РСМД. Он добавил, что союзники по НАТО поддерживают их в данном вопросе.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Теги
СШАГосударственная Дума Россииракеты
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Тут всё просто ... делают соглашение ДРСМД с ЕС ... и С.Ш.А. вылетает из как пробка из НАТО и появляется армия ЕС (Германия + Франция)
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
ржавые ракеты не летают )))
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минин евген
минин евген
у рогатых мразей пуканы рвутся на шматки. красота!
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минин евген
минин евген
Фоменков Владимир, в коромысле, долбоёб. тебя в тундре воспитывали? не знаешь что такое кацапьё? русиш швайне, козломордыее, лишнехромосомнве, гандоны немытые.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
минин евген, в смысле у рогулей? Cвечками пользуйтесь.
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