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"Кремль запутался": в Британии рассказали, кто стоит за отравлением Скрипаля

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В отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Владимир Путин и Кремль.

В интервью DW министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень важно сейчас показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия.

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По его словам, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля.

"Мы не получили ответа (об отравляющем веществе "Новичок" - Ред.). только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - заявил он.

Он также добавил, что Кремль должен определиться с версией о существовании "Новичка".

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тереза Мэй заявила о мотиве и намерении Кремля.

Персоны
Борис ДжонсонСергей СкрипальВладимир Путин
Место
Великобритания
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