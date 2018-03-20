"Кремль запутался": в Британии рассказали, кто стоит за отравлением Скрипаля

В отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а Владимир Путин и Кремль.

В интервью DW министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень важно сейчас показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия.

По его словам, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля.

"Мы не получили ответа (об отравляющем веществе "Новичок" - Ред.). только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - заявил он.

Он также добавил, что Кремль должен определиться с версией о существовании "Новичка".

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тереза Мэй заявила о мотиве и намерении Кремля.