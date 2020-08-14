"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть."

Это слова беларуского оппозиционера Валерия Цепкало, который бежал в Москву, потом переехал в Киев и из столицы Украины перебрался в Польшу, а после сложения с себя обязательств оппозиционного лидера Светланой Тихановской, водрузил оные на себя. А если быть точнее, водрузили на него.

Водрузили те, кого Цепкало трусливо не называет не то, чтобы стороной конфликта на Донбассе, но, упаси боже, чтобы агрессорами или оккупантами. Это лицо оппозиции, которую приводят к власти в Беларуси, через кровь и страдания простых беларусов, гибридные кукловоды. Это именно та оппозиция, не признающая оккупацию Крыма и называющая войну на Донбассе “гражданской войной”, которую приведут к власти те, кто поддерживает этих марионеток за пределами Беларуси, играя при этом на европейских и демократических ценностях, чтобы Запад поглубже заглотил наживку и дальше шёл в заданном из Москвы фарватере.

Вчера я в своём материале написал о том, что в ближайшее время, вероятнее всего сегодня ближе к вечеру и в эти выходные, в Минске и в других беларуских городах, которые находятся ближе к беларуско-российской границе, могут раздаться выстрелы “неизвестных” снайперов или другие силовые провокации, которые запустят знакомый нам сценарий. Слишком много моих прогнозов сбывалось, но это именно тот случай, когда мне бы хотелось ошибаться. Но ход событий последних часов, говорит об обратном…Кремль не хочет терять так нужный ему темп и дать возможность Западу понять весь цинус его игры.

Итак, вчера, 13 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов”, добавив, что "Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию" и подчеркнув "Важно отметить, что попытки найти так называемый некий русский след в организации беспорядков в стране безосновательны". Да, на фоне заявления Захаровой, четко прослеживается, как спецслужбы РФ в информационном поле рисуют "западный след" вмешательства: Цепкало организовывает фронт сопротивления из Польши, Тихановская сидит в Литве, информационный контент формируется с площадок из Польши, которые потом уже тиражируют российские ресурсы и т.д.

С учетом того, что русский след в происходящем в Беларуси сплошь и рядом, от пророссийской оппозиции, полностью контролируемой российскими кураторами, до провокаторов в толпе, во время протестов, не забываем про наёмников т.н. ЧВК “Вагнер”, которые больше представляют собой сборную солянку боевиков различных российских ЧВК от ГРУ, о которых сейчас настойчиво все забывают, когда освещаются протесты. Поэтому, слова Захаровой вполне ожидаемы. Россия абстрагируется об беларуских протестов, переводя стрелки на Запад, при этом управляя ими и готовя коллапс.

Коллапс, по масштабам отличающийся от всех предыдущих протестных акций, количеством провокаций и пролитой крови. Почему именно сейчас? Да потому, что сегодня в Минске ожидается делегация представителей ЕС, которые будут докладывать в Брюссель о событиях в Беларуси. Именно поэтому, в пятницу, день, когда на улицы традиционно могут себе позволить выйти больше беларусов, чем в будние дни и будет задействован весь потенциал тех, кто хаотизировал столицу на протяжении этой недели.

Ведь не зря сегодня посреди ночи разбудили ТОПовую говорящую голову российской пропаганды, целого генерал-майора Маргариту Симонян и приказали ей отправит в Telegram сообщение: “А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют.”

Эти выходные ключевые для России в реализации проекта по аншлюсу Беларуси. И многим следует снять розовые очки, замыленные пафосной демократией, свободой и справедливостью и осознать, что сторонники всех этих идеалов и добродетелей по ту сторону, это инициаторы создания на европейском плацдарме ещё одной метастазы “русского мира”.

"Errare humanum est sed perseverare diabolicum" - ошибаться свойственно человеку, не признавать ошибок – свойственно дьяволу.