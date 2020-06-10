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10 июня • обновлено в 18:30
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Кремль влип в большие проблемы с Боингом

3.3т

Как Кремль влип в большие проблемы с Боингом? По тупости и жадности. Уже судом установлено, что в телах погибших осколки российской ракеты. Уже судом установлено, что БУК российский. Кремль мечется в истерике и опять уходит в отрицаловку. Мол - это не наш БУК. Это не позиция, а именно истерика. Самый нормальный шанс для Москвы выйти с минимальными потерями был очевиден и не раз отработан.

Признать вину в досудебном порядке и со всеми договориться о щедрых компенсациях. Без публичного суда и скандала в СМИ. Так уже поступали не раз умные люди из разных стран. По моей информации именно в этом ключе и работали российские эмиссары и уже докладывали об успешных переговрах с пострадавшими. Но потом что-то пошло не так. С чем их и поздравляем...

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Кирилла Сазонова
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