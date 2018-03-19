Кремль специально нарвался на Запад - журналистка

Россия специально нарывалась на серьезный конфликт с Западом, чтобы консолидировать общество перед выборами президента.

Москве больше всего хочется войны, пишет в блоге на "Радио Свобода" российская журналистка Наталья Геворкян.

"Россия не только не пытается вступить в нормальный контакт с англичанами в связи с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь с использованием созданного в свое время в России бинарного оружия, но и как будто сознательно нарывается на еще больший скандал. Российские дипломаты в Москве и Лондоне напрочь забыли о сути дипломатии: пальцы веером и откровенно троллят Мэй и англичан. Англичане пока реагируют жестко, но достаточно сдержанно", - подчеркнула она.

По ее словам, российские дипломаты не вели бы себя так уверенно, если бы не получали такого указания из Кремля.

"А Москве, кажется, более всего хочется войны, в буквальном смысле слова. Понятно, что ни Лавров, ни тем более Захарова или посольские не позволили бы себе этого хамства, имей они иное указание из Кремля. Но такого указания явно не было. Значит, решено идти на обострение", - заверила Геворкян.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылает из страны 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.