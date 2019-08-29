Кремль пролетает: Италия сформировала правительство, выгодное Украине

В Италии лидеры левоцентристской Демократической партии и популистского "Движения пяти звезд" заявили, что они пришли к соглашению о создании коалиционного правительства.

Обе партии договорились, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра, пишет ВВС-Украина. Партии, которые традиционно были противниками, провели несколько дней сложных переговоров, после того, как на прошлой неделе рухнуло коалиционное правительство, в состав которого входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини – сторонником широкого сотрудничества с Россией.

Согласно обнародованным планам, новое правительство должно править Италией до следующих всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

Маттео Сальвини ТАСС

Для Украины это означает существенное уменьшение российского лобби, так как в Италии завершает работу правительство, в котором оба партнера декларировали необходимость снятия санкций с Москвы.

Как известно, партия Лига Сальвини, которая остается за бортом нового правительства, имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Сам Сальвини в июле 2018 заявил о признании результатов псевдореферендума в Крыму 2014 года и назвал Майдан 2013-2014 годов в Украине "фальшивой революцией". Итальянская прокуратура сейчас проводит следствие по подозрению о возможном заговоре "Лиги" с российскими чиновниками.

Демократическая партия, которая вошла в коалицию, находясь у власти в 2013-2018 годах, придерживалась санкций ЕС против России и не ставила их под сомнение. Министерство иностранных дел в новом правительстве Джузеппе Конте возглавит, по прогнозам, именно представитель Демократической партии. Поэтому если Италия не отвергла санкции против России при правительстве, где оба партнера выступали за это, с новым правительством, где будут находиться демократы, возможность голосования против них еще меньше.

Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо и лидер демократов Никола Дзингаретти договорились о формировании правительства REUTERS

Впрочем, в правительстве остается движение "Пять звезд", которое считает санкции невыгодными для Италии и призвало к их отмене. А премьер Италии Джузеппе Конте был единственным лидером страны G7, который поддержал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в этот клуб.

Джузеппе Конте Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Джузеппе Конте подал в отставку 20 августа. Он принял это решение после того, как Сальвини, лидер "Лиги", вице-премьер и глава МВД с июня 2018 года, выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру. В эмоциональной речи Конте назвал поведение Сальвини безответственным.

Ранее Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций. Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

Напомним, что итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Маттео Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!