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Кремль пролетает: Италия сформировала правительство, выгодное Украине

1.7т Читать материал на украинском

В Италии лидеры левоцентристской Демократической партии и популистского "Движения пяти звезд" заявили, что они пришли к соглашению о создании коалиционного правительства.

Обе партии договорились, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра, пишет ВВС-Украина. Партии, которые традиционно были противниками, провели несколько дней сложных переговоров, после того, как на прошлой неделе рухнуло коалиционное правительство, в состав которого входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини – сторонником широкого сотрудничества с Россией.

Согласно обнародованным планам, новое правительство должно править Италией до следующих всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

ТАСС

Для Украины это означает существенное уменьшение российского лобби, так как в Италии завершает работу правительство, в котором оба партнера декларировали необходимость снятия санкций с Москвы.

Как известно, партия Лига Сальвини, которая остается за бортом нового правительства, имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Сам Сальвини в июле 2018 заявил о признании результатов псевдореферендума в Крыму 2014 года и назвал Майдан 2013-2014 годов в Украине "фальшивой революцией". Итальянская прокуратура сейчас проводит следствие по подозрению о возможном заговоре "Лиги" с российскими чиновниками.

Демократическая партия, которая вошла в коалицию, находясь у власти в 2013-2018 годах, придерживалась санкций ЕС против России и не ставила их под сомнение. Министерство иностранных дел в новом правительстве Джузеппе Конте возглавит, по прогнозам, именно представитель Демократической партии. Поэтому если Италия не отвергла санкции против России при правительстве, где оба партнера выступали за это, с новым правительством, где будут находиться демократы, возможность голосования против них еще меньше.

Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо и лидер демократов Никола Дзингаретти договорились о формировании правительства

Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо и лидер демократов Никола Дзингаретти договорились о формировании правительства

REUTERS

Впрочем, в правительстве остается движение "Пять звезд", которое считает санкции невыгодными для Италии и призвало к их отмене. А премьер Италии Джузеппе Конте был единственным лидером страны G7, который поддержал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в этот клуб.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Джузеппе Конте подал в отставку 20 августа. Он принял это решение после того, как Сальвини, лидер "Лиги", вице-премьер и глава МВД с июня 2018 года, выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру. В эмоциональной речи Конте назвал поведение Сальвини безответственным.

  • Ранее Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций. Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

  • Напомним, что итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Маттео Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

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Тема
Санкции против России
Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия
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семенов Александр
семенов Александр
Ну теперь то украинцы заживут !!!! Пора гымн спиваты и на колина вставаты!!!
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hunt andres
hunt andres
В последнюю очередь итальянское правительство будет думать о вас, селюки) Не вешайте себе на уши макароны - Конте сторонник снятия санкций. Пролет, шальварники. Очередной.
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